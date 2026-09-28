Илиян Филипов с остър отговор към Венцеслав Стефанов: По-добре познава Лом, отколкото Лондон

Спомоществователят на Ботев Пловдив Илиян Филипов отговори остро на президента на Славия Венцеслав Стефанов заради направеното от него сравнение между Асен Чандъров и Кристиян Балов.

Стефанов използва популярната препратка между Лом и Лондон, като определи Чандъров като „Лом“, а Балов като „Лондон“. Думите му предизвикаха недоволството на Филипов, който публикува позицията си във Facebook.

„Г-н Стефанов сравнил Чандъров и Балов с Лом и Лондон. Не знам защо, но имам чувството, че г-н Стефанов доста по-добре познава Лом, отколкото Лондон“, написа Филипов.

Той изрази недоволство и от отношението към Ботев Пловдив и Септември София, които според него също са били засегнати от сравнението.

„Още по-странно е желанието му покрай един футболист да омаловажава два български клуба - Ботев Пловдив и Септември. Ботев няма нужда някой да му обяснява къде се намира на футболната карта на България. Уважението към Септември също би трябвало да е задължително за човек, който от толкова години е в българския футбол“, заяви спомоществователят на „канарчетата“.

Филипов защити категорично Асен Чандъров и подчерта неговата роля в състава на Ботев.

„За Асен Чандъров мога да кажа само добри думи. Освен че е прекрасен футболист, той е истински професионалист, характер и лидер - човек, който всеки ден показва с отношението си защо заслужава да носи екипа на Ботев“, написа той.

„Това е футболист, който не говори много извън терена, а отговаря там, където трябва - с играта си. За нас е удоволствие да го имаме в отбора и сме горди, че защитава цветовете на Ботев“, добави Филипов.

Той засегна и трансфера на Кристиян Балов, без да посочва подробности около сделката.

„Що се отнася до Балов и начина, по който беше направен неговият трансфер - във футболните среди историята е достатъчно добре позната и всеки може сам да си направи изводите“, коментира Филипов.

В края на позицията си спомоществователят на Ботев насочи критиката към управлението на Славия и отношенията между Венцеслав Стефанов и привържениците на клуба.

„Може би вместо да раздава географски оценки кой е „Лом“ и кой „Лондон“, г-н Стефанов е добре да се замисли защо собствените му привърженици от толкова време публично настояват за промяна в управлението на клуба“, написа Филипов.

„Понякога, преди да гледаш към Пловдив и към другите клубове, е полезно да погледнеш какво се случва в собствения ти двор. А за Лондон - ако някой ден реши да го посети, с удоволствие ще му препоръчам няколко хубави места“, завърши той.