Руски дрон удари Националната академия на науките в Киев, има загинал и ранени

Най-малко един човек загина, когато дрон удари Националната академия на науките в центъра на Киев в понеделник, докато Русия бомбардира центъра на украинската столица, предаде Ройтерс.

Кметът на Киев Виталий Кличко заяви, че общо 19 души са ранени, шест от които са настанени в болница. Сирени ехтяха по улиците, докато черен дим се издигаше към небето.

През последните седмици Русия започна да атакува Киев и други украински градове с по-бързи, високо летящи реактивни дронове. Президентът Володимир Зеленски заяви в събота, че Украйна е успяла да прехване само малко над половината - много по-малко, отколкото когато се е изправила срещу по-старите версии с витлови двигатели.

Фармацевтична компания, бензиностанции и медицинско заведение също бяха ударени в Киев в понеделник, каза Зеленски, докато в други градове и региони бяха нападнати граждански обекти, предприятия и комуникационна инфраструктура.

"Всеки един от партньорите на Украйна трябва да види от този терор, от тези удари, че подкрепата за Украйна означава истинска подкрепа за живота на хората", написа Зеленски в приложението Telegram.

В югоизточния град Днепър атака с руски дрон срещу бизнес център уби трима души, съобщиха официални лица.

По-специално, Русия разширява атаките си срещу икономически цели отвъд складове, пристанищни съоръжения и енергийна инфраструктура, като през последните дни удари центрове за данни и телекомуникационни съоръжения.

Друг човек е бил убит в логистичен офис в Синелниково, югоизточно от Днепър, съобщи областният управител Александър Ханжа.

В Киев пламъци избухнаха от историческата сграда на Академията, където развалините бяха разпръснати из двора. Пожарникари заляха сградата с вода и издирваха хора сред останките.

Министърът на външните работи Андрий Сибиха обвини Русия в цинизъм, че е атакувала научна институция посред работен ден.

"Русия умишлено разширява границите на това, което според нея светът ще толерира. Всяка атака, оставена без силен отговор, само насърчава следващата", каза той.

Премиерът Сергий Корецки заяви, че 19 души са ранени при нападението през деня срещу бизнес центъра в Днепър.

Ханжа каза, че центърът е заобиколен от жилищни сгради, парк, библиотека и офиси в сърцето на града: "Стотици хора са тук посред работния ден."

Украйна също така засили атаките срещу Русия, насочени към петролни рафинерии, както и към онлайн търговци на дребно, в опит да подкопае приходите и подкрепата за военните усилия на Москва.

Зеленски заяви в понеделник, че са били нанесени удари на руски петролни съоръжения в Краснодарски край и два отбранителни завода.

И двете страни отричат умишлените нападения над цивилни.