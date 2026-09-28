Новини
Търси
Подкаст
Спорт

Bild потвърди: Маркус Гиздол е на крачка от ЦСКА

Bild потвърди: Маркус Гиздол е на крачка от ЦСКА
БТА

Германският специалист е разгледал базата на „червените“, а финалният разговор между двете страни предстои

Авторитетното германско издание Bild потвърди, че Маркус Гиздол е близо до подписване на договор с ЦСКА.

57-годишният специалист е без отбор от почти една година, но се очаква да продължи кариерата си начело на българския гранд.

Според информацията Гиздол е бил в София през уикенда. Той е разгледал тренировъчната база на ЦСКА и е провел разговори с ръководните фактори в клуба.

Двете страни трябва да проведат финална среща в следващите часове. Ако не възникнат разминавания по последните детайли, се очаква германецът да бъде обявен официално за нов старши треньор на „червените“.

За последно Гиздол води Кайзериспор. Престоят му в турския клуб продължи само три месеца, след което бе освободен.

В кариерата си германецът е бил начело на Хофенхайм, Хамбургер и Кьолн в Бундеслигата. Работил е още в Локомотив Москва и Самсунспор.

Ако подпише с ЦСКА, българският клуб ще бъде четвъртият отбор извън Германия, който Гиздол ще ръководи.

Още по темата

Национален отбор потърси голмайстора на ЦСКА

Национален отбор потърси голмайстора на ЦСКА

Маркус Гиздол е в София и се приближава до треньорския пост в ЦСКА

Маркус Гиздол е в София и се приближава до треньорския пост в ЦСКА

ЦСКА отрече напрежение с ММС за "Българска армия"

ЦСКА отрече напрежение с ММС за "Българска армия"

ЦСКА се разминава с турски специалист

ЦСКА се разминава с турски специалист

ЦСКА търси усилено нов треньор, няма дата за откриването на стадиона

ЦСКА търси усилено нов треньор, няма дата за откриването на стадиона

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Спорт

Селекционерът на Естония преди България: Няма смисъл да гледаме ранглистата

Селекционерът на Естония преди България: Няма смисъл да гледаме ранглистата

Руски тенис финал в Китай

Руски тенис финал в Китай

Злато и две места в топ 6 за гимнастиците ни със синдром на Даун в Норвегия

Злато и две места в топ 6 за гимнастиците ни със синдром на Даун в Норвегия

Илиян Филипов с остър отговор към Венцеслав Стефанов: По-добре познава Лом, отколкото Лондон

Илиян Филипов с остър отговор към Венцеслав Стефанов: По-добре познава Лом, отколкото Лондон

Ефенберг разкритикува Клоп: Германия вече не е водеща футболна нация

Ефенберг разкритикува Клоп: Германия вече не е водеща футболна нация

Водещи

Селекционерът на Естония преди България: Няма смисъл да гледаме ранглистата

Селекционерът на Естония преди България: Няма смисъл да гледаме ранглистата

  • Преди 4 минути
Великобритания разследва възможен ирански заговор срещу авиобаза използвана от САЩ

Великобритания разследва възможен ирански заговор срещу авиобаза използвана от САЩ

  • Преди 15 минути
Протест срещу Румен Радев и Илияна Йотова се провежда в центъра на столицата (ВИДЕО)

Протест срещу Румен Радев и Илияна Йотова се провежда в центъра на столицата (ВИДЕО)

Руски тенис финал в Китай

Руски тенис финал в Китай

  • Преди 20 минути
„ПП“ с петиция „Долу ръцете от домашната ракия“

„ПП“ с петиция „Долу ръцете от домашната ракия“

Мирчев: Не се вижда голямата битка с корупционния модел

Мирчев: Не се вижда голямата битка с корупционния модел

Блъснаха човек на Симеоновско шосе в София

Блъснаха човек на Симеоновско шосе в София

Злато и две места в топ 6 за гимнастиците ни със синдром на Даун в Норвегия

Злато и две места в топ 6 за гимнастиците ни със синдром на Даун в Норвегия

  • Преди 44 минути
Започна протест пред Съдебната палата в подкрепа на близките на жертвите от „Петрохан“ и Околчица (ВИДЕО)

Започна протест пред Съдебната палата в подкрепа на близките на жертвите от „Петрохан“ и Околчица (ВИДЕО)

ДБ предлага законопроект, с който хората спокойно могат да произвеждат малки количества ракия и вино

ДБ предлага законопроект, с който хората спокойно могат да произвеждат малки количества ракия и вино

Руски дрон удари Националната академия на науките в Киев, има загинал и ранени

Руски дрон удари Националната академия на науките в Киев, има загинал и ранени

  • Преди 58 минути
Bild потвърди: Маркус Гиздол е на крачка от ЦСКА

Bild потвърди: Маркус Гиздол е на крачка от ЦСКА

  • Преди 1 час
Терзиев: Започна премахването на незаконния строеж в лесопарк „Кошарите“ в София

Терзиев: Започна премахването на незаконния строеж в лесопарк „Кошарите“ в София

САЩ и Иран подновяват дипломатическите контакти с отделни разговори с медиатори

САЩ и Иран подновяват дипломатическите контакти с отделни разговори с медиатори

  • Преди 1 час
Турският комик Дениз Гьокташ бе осъден за обида на президента

Турският комик Дениз Гьокташ бе осъден за обида на президента

  • Преди 1 час