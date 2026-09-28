Bild потвърди: Маркус Гиздол е на крачка от ЦСКА

Авторитетното германско издание Bild потвърди, че Маркус Гиздол е близо до подписване на договор с ЦСКА.

57-годишният специалист е без отбор от почти една година, но се очаква да продължи кариерата си начело на българския гранд.

Според информацията Гиздол е бил в София през уикенда. Той е разгледал тренировъчната база на ЦСКА и е провел разговори с ръководните фактори в клуба.

Двете страни трябва да проведат финална среща в следващите часове. Ако не възникнат разминавания по последните детайли, се очаква германецът да бъде обявен официално за нов старши треньор на „червените“.

За последно Гиздол води Кайзериспор. Престоят му в турския клуб продължи само три месеца, след което бе освободен.

В кариерата си германецът е бил начело на Хофенхайм, Хамбургер и Кьолн в Бундеслигата. Работил е още в Локомотив Москва и Самсунспор.

Ако подпише с ЦСКА, българският клуб ще бъде четвъртият отбор извън Германия, който Гиздол ще ръководи.