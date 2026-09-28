Мирчев: Не се вижда голямата битка с корупционния модел

Не се вижда голямата битка с корупционния модел. Това каза пред БТВ Ивайло Мирчев от „Демократична България“.

Той коментира информацията за обществените поръчки за мантинели и твърденията за връзки между фирми и политически фигури.

Мирчев заяви, че „връзката с мантинелите е абсолютно ясна“ и че става дума за „много корупция, огромни пари“.

Той изтъкна, че „голяма битка с корупционния модел не се вижда“ и даде за пример действията в Унгария и Румъния. Според Мирчев държавата разполага с инструменти за проверки и разследвания, но те не се използват достатъчно.

„Ние сме изпращали десетки сигнали“, заяви Мирчев, като добави, че предстои от „Демократична България“ да внесат нов сигнал, свързан със строителната дейност на Борислав Сарафов.

Мирчев коментира и преминаването на кметове от ГЕРБ към „Прогресивна България“. По думите му това е „безпринципно политическо поведение“.

Според него проблемът е в начина, по който се управляват общините и отношенията между централната и местната власт.

Относно подготвяния законопроект за виното и спиртните напитки Мирчев заяви, че от „Демократична България“ работят по него от около шест месеца. По думите му предложението предвижда малките производители да могат да произвеждат вино и ракия в определени количества, при платен акциз и сертификат за произход, включително да продават продукцията си при спазване на изискванията.

Мирчев критикува предложенията за контрол върху домашната ракия и заяви, че не е приемливо хора да бъдат санкционирани за това, че са си подарили бутилка ракия.

Мирчев коментира и искането за одит на Държавния резерв. Той заяви, че има конкретна компания, която според него е свързана с „Прогресивна България“, а преди това е била свързана с Пеевски.