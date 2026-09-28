Селекционерът на Естония преди България: Няма смисъл да гледаме ранглистата

Селекционерът на Естония Юрген Хен говори пред медиите преди гостуването на България във втория кръг от група С4 на Лигата на нациите.

Двубоят ще се играе на 29 септември от 21:45 часа на стадион „Христо Ботев“ в Пловдив.

Хен призна, че националните отбори все още не са достигнали оптималното си състояние, но подчерта, че естонците трябва да насочат вниманието си единствено към предстоящите срещи.

„Нормално е отборите да не са в оптимална форма, защото това не е обичайна ситуация. За нас е важно да се фокусираме върху предстоящите двубои“, заяви селекционерът.

Той отказа да отдава голямо значение на позициите на двата отбора в световната ранглиста и не пожела да прави генерални заключения след първия кръг.

„Няма смисъл да гледаме ранглистата на отборите. След първите мачове в групата не искам да правя изводи. Има още пет срещи, които трябва да се изиграят. Може би след това ще можем да правим заключения“, добави Хен.

След първия кръг Естония и Исландия делят второто място с по една точка. Лидер е Люксембург с три, докато България все още няма спечелена точка.