Кая Калас: ЕС и НАТО трябва да действат ръка за ръка при хибридни атаки

Европейският съюз започна обсъждане на създаването на собствен механизъм за извънредни ситуации, вдъхновен от чл. 4 от Устава на НАТО, за реакция при хибридни атаки. Това съобщи върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас, цитирана от Франс прес.

Министрите на отбраната на страните членки проведоха в Брюксел първа дискусия по предложението след серия от инциденти през последните седмици, които ЕС свързва с Русия.

Инициативата беше предложена наскоро от председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Идеята обаче среща резерви от някои държави членки, които се опасяват, че новият механизъм може да дублира съществуващите структури на НАТО.

"Няколко държави членки настояха, че това трябва непременно да бъде изцяло допълващо спрямо НАТО", заяви Калас пред журналисти след срещата.

"Ние не създаваме нищо допълнително, а двата механизма трябва да функционират ръка за ръка", посочи тя.

Германският парламентарен държавен секретар в Министерството на отбраната Себастиан Хартман също подчерта необходимостта от координация между двете организации.

"Ясно е, че е необходим съвместен подход на НАТО и ЕС", каза той при пристигането си в Брюксел.

Калас уточни, че разговорите са били само на предварителен етап и ще продължат.

"Министрите проведоха само предварителна дискусия, което означава, че ще продължим по този път", посочи тя.

По думите ѝ целта е да бъде проучено как съществуващите инструменти на ЕС могат да бъдат използвани съвместно при хибридна атака, тоест при действия, които остават "под прага на въоръжената агресия".

Предложението на Фон дер Лайен предвижда ЕС да разполага със спешен механизъм, вдъхновен от член 4 на Устава на НАТО. Член 4 позволява на всяка държава от Алианса да поиска спешни консултации, когато прецени, че териториалната ѝ цялост, политическата ѝ независимост или сигурността ѝ са застрашени, без това автоматично да води до военен отговор.

Дискусията се провежда на фона на предупреждения за увеличаване на хибридните действия, приписвани на Русия. Датското военно разузнаване предупреди в четвъртък, че Москва вероятно ще предприеме нови хибридни атаки срещу западни цели. В същото време службата оцени, че инвазия в държава от НАТО е "малко вероятна", макар да остава възможна.

Полският премиер Доналд Туск също предупреди през миналата седмица за руски "хибридни заплахи", включително атаки с дронове и ракети срещу съюзници на Украйна.

Русия е засилила натиска си, особено спрямо държавите, които подкрепят Украйна, заяви финландският министър на отбраната Анти Хякянен.

"и трябва да подходим към този проблем спокойно, но решително", заяви той.

Представител на ЕС, пожелал анонимност, коментира, че според него основната цел на руските хибридни действия е "психологически ефект", чрез който да бъдат дестабилизирани европейските държави, особено тези, които оказват подкрепа на Киев.

На този фон Калас и редица държави от ЕС застъпват позицията, че засилването на европейската подкрепа за украинските военни усилия е част от отговора на хибридните действия.

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте също призова в четвъртък европейските държави да увеличат помощта си за Украйна.

"по-голяма подкрепа на Украйна, ако наистина искат да изпратят сигнал на руснаците при всеки инцидент или хибридна атака", заяви Рюте.