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На 1 октомври ще тестват Националната система за ранно предупреждение в София

На 1 октомври ще тестват Националната система за ранно предупреждение в София
БТА

В рамките на теста ще бъдат задействани сирените на системата

Столична община (СО) уведомява жителите и гостите на София, че на 1 октомври т.г. от 11:00 ч. на територията на столицата ще бъде извършен тест на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на населението, съобщиха от общинската администрация.

Тестът е в изпълнение на указанията на Министерството на вътрешните работи и има за цел да се провери техническата готовност и функционирането на системата за ранно предупреждение и оповестяване.

В рамките на теста ще бъдат задействани сирените на системата. Гражданите не трябва да предприемат действия и няма причина за безпокойство, посочват от Общината.

СО е създала необходимата организация за теста. Районните администрации, детските градини, училищата и останалите институции на територията на София са уведомени и ще предприемат необходимите мерки за спокойното му протичане.

Информацията за теста се разпространява предварително, за да бъдат информирани гражданите и гостите на столицата и да не бъде създадено излишно напрежение при задействането на сирените, посочват от СО. 

Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на населението беше тествана и през миналата година на 1 октомври, заедно със системата BG-Alert. 

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