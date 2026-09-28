На 1 октомври ще тестват Националната система за ранно предупреждение в София

Столична община (СО) уведомява жителите и гостите на София, че на 1 октомври т.г. от 11:00 ч. на територията на столицата ще бъде извършен тест на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на населението, съобщиха от общинската администрация.

Тестът е в изпълнение на указанията на Министерството на вътрешните работи и има за цел да се провери техническата готовност и функционирането на системата за ранно предупреждение и оповестяване.

В рамките на теста ще бъдат задействани сирените на системата. Гражданите не трябва да предприемат действия и няма причина за безпокойство, посочват от Общината.

СО е създала необходимата организация за теста. Районните администрации, детските градини, училищата и останалите институции на територията на София са уведомени и ще предприемат необходимите мерки за спокойното му протичане.

Информацията за теста се разпространява предварително, за да бъдат информирани гражданите и гостите на столицата и да не бъде създадено излишно напрежение при задействането на сирените, посочват от СО.

Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на населението беше тествана и през миналата година на 1 октомври, заедно със системата BG-Alert.