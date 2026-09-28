Пулев: Румен Спецов е държал изкуствено ниски цените на горивата

Румен Спецов е държал изкуствено ниски цените на горивата и с действията си е довел „Лукойл“ до сериозна ликвидна криза , заяви вицепремиерът Александър Пулев пред БНТ.

По думите му става въпрос за непазарна практика, която е била прилагана, докато Спецов е бил особен търговски управител на „Лукойл“ в България.

Според Пулев тази политика е позволила за определен период горивата да се продават на по-ниски цени, но за сметка на това е поставила рафинерията под сериозен финансов натиск. „Рафинерията е работила почти на себестойност и това е създало един сериозен шок в системата“, каза вицепремиерът.