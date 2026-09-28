Пулев: Румен Спецов е държал изкуствено ниски цените на горивата
Според Пулев в случая е прилагана непазарна практика
Румен Спецов е държал изкуствено ниски цените на горивата и с действията си е довел „Лукойл“ до сериозна ликвидна криза, заяви вицепремиерът Александър Пулев пред БНТ.
По думите му става въпрос за непазарна практика, която е била прилагана, докато Спецов е бил особен търговски управител на „Лукойл“ в България.
Според Пулев тази политика е позволила за определен период горивата да се продават на по-ниски цени, но за сметка на това е поставила рафинерията под сериозен финансов натиск.
„Рафинерията е работила почти на себестойност и това е създало един сериозен шок в системата“, каза вицепремиерът.
„Всички знаят пристрастията на сглобката, знаят пристрастията на кабинета "Борисов" към лицето Румен Спецов. Той е техният любим ценообразовател“, каза вицепремиерът.
Той заяви, че Спецов е получил извънредни правомощия след промени в закона, които според него са били в несъответствие с Конституцията. По думите му законодателните промени са извадили особения търговски управител „извън всякаква форма на административен и съдебен контрол“.
Пулев каза още, че месечната заплата на Спецов се е равнявала на пет средни годишни работни заплати.