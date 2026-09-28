Албания към финала на преговорите за ЕС: Шидер очаква членство до 2030 г.

Албания се намира в последния етап от преговорите за присъединяване към Европейския съюз и заслужава да стане член на блока до края на десетилетието. Това заяви докладчикът на Европейския парламент за Албания Андреас Шидер, цитиран от АТА.

Той говори по време на Междупарламентарната конференция "Стратегическа програма за разширяване на ЕС и присъединяване на Албания", която се проведе днес в Тирана.

Шидер подчерта значението на европейската перспектива за страната и посочи, че подкрепата за членството в ЕС сред албанското население е висока.

"Основната причина, поради която сме ангажирани с този процес, е, че все още вярваме, че разширяването на ЕС не е просто проект за бъдещето. Това е нещо, което целият континент заслужава и за което всички мечтаехме през 1989 г. Тук, в Албания, 95 процента от населението е в подкрепа на ЕС и това е специална възможност за страната да се възползва от този импулс", каза Шидер.

Евродепутатът похвали правосъдната реформа и преструктурирането на съдебната система в Албания, но посочи области, в които Тирана трябва да постигне допълнителен напредък.

Сред тях той посочи върховенството на закона, икономиката, екологията, външната политика и прилагането на европейските стандарти.

"Смятаме, че Албания заслужава да бъде нов член на ЕС преди края на това десетилетие. Бих казал, че това е предизвикателство, със сигурност е така, но видяхме, че Албания, с нейните власти и парламент, е приела това предизвикателство по много решителен начин", заяви още Шидер.

По думите му Албания вече е навлязла в последния етап от преговорите за присъединяване към Европейския съюз.