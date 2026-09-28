Дания очаква дългосрочно присъствие на НАТО в Гренландия след сделката с Тръмп

Дания е уверена, че НАТО ще поддържа засилено присъствие в Гренландия и по-широкия Арктически регион в дългосрочен план след споразумение за сигурност със Съединените щати, подписано миналата седмица, заяви в понеделник датският министър на отбраната, предаде Ройтерс.

По-рано тази година НАТО стартира мисия, наречена "Арктически страж", за да засили ученията и патрулите в региона като част от усилията за разсейване на сериозното напрежение във военния алианс заради стремежа на президента на САЩ Доналд Тръмп да придобие Гренландия.

В интервю за Ройтерс в Брюксел датският министър на отбраната Йепе Бруус заяви, че Копенхаген се надява, че "Арктик Сентри" ще продължи и след тази година, а следващата ще стане постоянна.

На въпрос дали е получил ясни сигнали от съюзниците от НАТО, че са заинтересовани от подобен сценарий, Бруус отговори: "Досега сме доста положителни, че засиленото военно присъствие в Гренландия, но и в Арктика, ще продължи."

Споразумението, подписано от Тръмп и лидерите на Дания и Гренландия в ООН миналата седмица, предвижда САЩ да добавят още две бази към съществуващата си в полуавтономната датска арктическа територия. Но то също така предвижда по-голяма роля за НАТО.

Бруус каза, че подобна роля би била важна, тъй като топенето на леда, причинено от изменението на климата, отваря корабни пътища в Арктика.

"Нарастващият интерес към Арктика, също от Русия, от Китай и т.н., изисква НАТО да има по-голямо присъствие в Далечния север", каза той.