Флорентино Перес и Барселона се срещат в съда заради жалба за клевета

Съдебният спор между Реал Мадрид и Барселона навлиза в нова фаза. Президентът на „кралския клуб“ Флорентино Перес и представители на каталунците са призовани на помирително заседание след жалба за клевета, подадена от Барселона.

Изслушването е насрочено за 25 ноември от 9:40 часа в мадридски съд. Информацията първоначално бе разпространена от радио COPE, а след това потвърдена и от вестник Marca.

Барселона настоява Перес официално да оттегли свои изказвания от май и да публикува опровержение. Развитието на заседанието ще определи следващите действия на клуба.

Ако президентът на Реал Мадрид не се яви или откаже да коригира думите си и да се извини, каталунците възнамеряват да преминат към завеждане на наказателно дело.

Повод за конфликта станаха публични твърдения на Флорентино Перес относно разследванията около плащанията на Барселона към бившия високопоставен съдийски ръководител Хосе Мария Енрикес Негрейра.

„Корупцията по случая „Негрейра“ е системна. Това е най-големият скандал в историята на футбола. Недопустимо е да слушаме председателя на Съдийската комисия да твърди, че тези неща трябва просто да бъдат забравени“, заяви Перес.

Президентът на Реал допълни, че клубът подготвя доклад от 500 страници, който възнамерява да изпрати до УЕФА.

„В световния футбол няма подобен прецедент. УЕФА трябва най-накрая да се намеси решително, защото европейският футбол не може да остане под сянката на подозрения за купени съдии в продължение на 20 години“, каза още Перес.

В Барселона определиха думите му като позорящи и насочени към умишлена дестабилизация на клуба.

„Той прибегна до клевети, за да ни дестабилизира. Ще се видим в съда. Никой няма право да петни името и емблемата на Барса. Ще защитим клуба, защото истината е на наша страна“, заяви вицепрезидентът на каталунците Рафаел Юсте.

Още през юни Барселона съобщи официално, че е започнала правна процедура срещу Перес чрез задължителна молба за помирение преди евентуален наказателен иск за клевета.

От клуба твърдят, че президентът на Реал Мадрид е направил изявленията „с пълното съзнание за тяхната неистинност“ и че те са нанесли вреди върху престижа и репутацията на Барселона.

Предстоящото заседание на 25 ноември ще даде възможност спорът да бъде разрешен чрез оттегляне на думите и опровержение. При липса на споразумение каталунският клуб ще може да премине към следващия етап на съдебната процедура.