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Полша вдигна изтребители заради руските удари по Украйна

Полша вдигна изтребители заради руските удари по Украйна
Снимка: AP/БТА

Варшава обяви тревога, след като Русия нанесе масирани удари по украински градове, при които са загинали най-малко седем души

Правителственият център по сигурността на Полша обяви тревога и съобщи, че полски изтребители са били вдигнати във въздуха заради руските атаки срещу Украйна, предаде Ройтерс.

Решението на полските власти е било предприето на фона на масирана руска атака срещу Украйна по-рано днес. При ударите са загинали най-малко седем души, а десетки са били ранени.

Сред засегнатите обекти е сградата на Украинската национална академия на науките в Киев.

Междувременно назначеният от Москва губернатор на контролираната от Русия Луганска област в Източна Украйна Леонид Пасечник съобщи за отделен инцидент в региона.

По думите му украински дрон е ударил лек автомобил, при което е загинал един човек.

Информацията за инцидента в Луганска област не е потвърдена от независим източник, а към момента няма и реакция от страна на Украйна.

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