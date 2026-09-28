Полша вдигна изтребители заради руските удари по Украйна

Правителственият център по сигурността на Полша обяви тревога и съобщи, че полски изтребители са били вдигнати във въздуха заради руските атаки срещу Украйна, предаде Ройтерс.

Решението на полските власти е било предприето на фона на масирана руска атака срещу Украйна по-рано днес. При ударите са загинали най-малко седем души, а десетки са били ранени.

Сред засегнатите обекти е сградата на Украинската национална академия на науките в Киев.

Междувременно назначеният от Москва губернатор на контролираната от Русия Луганска област в Източна Украйна Леонид Пасечник съобщи за отделен инцидент в региона.

По думите му украински дрон е ударил лек автомобил, при което е загинал един човек.

Информацията за инцидента в Луганска област не е потвърдена от независим източник, а към момента няма и реакция от страна на Украйна.