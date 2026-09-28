Протестиращи за "Петрохан" пред ТАРАЛЕЖ: Искаме да разберем кой е убиецът (ВИДЕО)

"Искаме да разберем кой е убиецът" - това заяви пред ТАРАЛЕЖ участник в протеста в подкрепа на близките на загиналите край хижа "Петрохан" и под връх Околчица, който се проведе тази вечер пред Съдебната палата в София.

По-рано ТАРАЛЕЖ съобщи за началото на демонстрацията под надслов "Не на вандализма", на която десетки граждани поискаха прозрачно, обективно и безпристрастно разследване на случая.

Пред медията ни участник в протеста отправи критики към начина, по който разследването се води и информацията по него достига до обществеността.

"Нашето желание е да покажем на повече хора, че всъщност в момента в държавата няма правосъдие", заяви той.

Протестиращият постави под съмнение част от публично представената до момента информация и настоя за повече яснота около експертизите по случая.

"Ние искаме да разберем кой е убиецът", каза още той, като изрази съмнения относно официално представените до момента версии.

Позицията му се разминава с изнесеното от прокуратурата на 14 септември. Тогава държавното обвинение съобщи, че според събраните до този момент доказателства няма данни за чуждо присъствие на местата на инцидентите край Петрохан и Околчица.

По време на брифинга прокуратурата представи информация и за извършените експертизи по разследването. Сред тях са комплексни психологични, психиатрични, сексологични и теологични изследвания, както и медицински, балистични, физикохимични и технически експертизи.

Именно част от тези експертизи също предизвикват недоволството на протестиращите.

"Какво ни ползва една психологическа, сексуологическа експертиза? Ние искаме да разберем кой е убиецът", коментира участникът в демонстрацията.

Друга причина за протеста е премахването на паметната плоча край прохода "Петрохан".

На 23 септември лидерът на "Има такъв народ" Слави Трифонов обяви, че е премахнал плочата. Той заяви, че за поставянето ѝ не е имало необходимото разрешение от Община Берковица.

Участниците в днешната демонстрация обаче определят действията като посегателство срещу паметта на загиналите.

"Разрешение се вади, но чест и достойнство никога не може да се възстанови след тази постъпка", заяви протестиращият пред ТАРАЛЕЖ.