Криминален психолог: Сектите не започват с обещание за контрол, а за любов

Владимирова обясни, че в процеса на приобщаване постепенно се появява контрол, който последователите невинаги възприемат като принуда. Постепенно хората започват да се отчуждават от своите приятели и семейства.

„Голяма част от сектите са създадени с користна цел“, посочи тя.

По думите ѝ има случаи, при които хора са принуждавани да прехвърлят имоти и апартаменти, разделят се семейства или се извършват сексуални посегателства над възрастни хора и деца. Тя обаче уточни, че това не е характерно за всяка подобна общност.

Според криминалния психолог много тийнейджъри се присъединяват към подобни общности, защото там се чувстват приети и признати. В същото време обаче може да започне постепенно отчуждаване от родителите и близките им.