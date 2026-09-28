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Криминален психолог: Сектите не започват с обещание за контрол, а за любов

Криминален психолог: Сектите не започват с обещание за контрол, а за любов
НОВА

Много тийнейджъри се присъединяват към подобни общности, посочи психологът

Винаги е имало секти и винаги ще има. Сектите не започват с обещание за контрол, а за здраве, любов или по-висше знание, а контролът идва постепенно. Това заяви криминалният психолог Велина Владимирова пред НОВА.

Тя посочи, че подобни общности обикновено са изградени около централен лидер, който представя себе си като човек с уникално знание или специална връзка с отвъдното.

Владимирова обясни, че в процеса на приобщаване постепенно се появява контрол, който последователите невинаги възприемат като принуда. Постепенно хората започват да се отчуждават от своите приятели и семейства.

Голяма част от сектите са създадени с користна цел“, посочи тя.

По думите ѝ има случаи, при които хора са принуждавани да прехвърлят имоти и апартаменти, разделят се семейства или се извършват сексуални посегателства над възрастни хора и деца. Тя обаче уточни, че това не е характерно за всяка подобна общност.

Според криминалния психолог много тийнейджъри се присъединяват към подобни общности, защото там се чувстват приети и признати. В същото време обаче може да започне постепенно отчуждаване от родителите и близките им.

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