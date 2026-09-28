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Ердоган затяга контрола над инвестиционните фондове след мащабно разследване в Турция

Ердоган затяга контрола над инвестиционните фондове след мащабно разследване в Турция
Снимка: AP/БТА

131 фонда с над 455 хил. инвеститори са поставени в ликвидация, а турският президент обеща законови и административни мерки срещу пазарни манипулации и злоупотреби

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган обяви, че държавата ще предприеме законови и административни мерки за затягане на правилата за функциониране на инвестиционните фондове. Решението идва след мащабно разследване за злоупотреби с инвестиционни фондове, което доведе до арести и оставки, включително в управляващата Партия на справедливостта и развитието.

"Надяваме се бързо да приведем в сила административни и законови мерки, с които капиталовите пазари ще функционират много по-стабилно. Всички могат да бъдат сигурни в това. Отговорните институции работят много интензивно. Утре ще се срещна с икономическите ни съветници и с ръководителите на отговорните институции и ще бъдат предприети всички стъпки по отношение на капиталовите пазари, които са в основата на правовата държава и обществената съвест", каза Ердоган в изявление, излъчено на живо в официалните му профили в социалните мрежи.

Разследването започна след проблеми с ликвидността на няколко инвестиционни фонда, които в началото на месеца не са успели да изпълнят своевременно исканията на инвеститорите за изтегляне на средства.

Впоследствие турската Комисия по капиталовите пазари (SPK) разпореди ликвидацията на общо 131 турски фонда, управлявани от седем дружества. По данни на регулатора фондовете имат 455 758 уникални инвеститори, а общата стойност на управляваните от тях активи е около 18 млрд. долара.

Ердоган посочи, че на днешното заседание на правителството министърът на правосъдието Акън Гюрлек и министърът на финансите Мехмет Шимшек са представили подробна информация по случая.

Турският президент подчерта, че позицията му е ясна - при злоупотреби с обществени средства всички ще носят отговорност пред закона, независимо дали става дума за манипулации на фондовия пазар или за корупция.

"Провеждат се разследвания по отношение на тези, които било чрез игри с фондове, било чрез акции, са получили неправомерни печалби. Тези, за които бъде установено, че чрез действията си и със средства от фондове са манипулирали пазара, ще отговарят пред закона", увери Ердоган.

Случаят придоби и политически измерения. Сред арестуваните в хода на разследването днес беше и Искендер Балджъ - зет на заместник-министъра на финансите Осман Челик.

На 26 септември заместник-председателят на управляващата в Турция Партия на справедливостта и развитието и бивш министър на семейството и социалните грижи Фатма Бетюл Саян-Кая подаде оставка.

Тя беше обект на твърдения, че само за пет месеца семейство Кая е спечелило 2 млрд. турски лири (35,8 млн. евро), като една от посочваните причини са сделки с акции на компания, свързана с разследването.

На този фон властите в Турция сигнализират, че предстоят допълнителни действия за засилване на контрола върху капиталовите пазари и за търсене на отговорност при установени нарушения.

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