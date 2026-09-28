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Борислав Цеков спечели дело срещу Lidl за свои изказвания за Кирил Петков

Борислав Цеков спечели дело срещу Lidl за свои изказвания за Кирил Петков
FB/ Borislav Tsekov

Софийският градски съд е потвърдил решението на първата инстанция, става ясно от публикуван от Цеков документ

Конституционалистът Борислав Цеков обяви, че е спечелил съдебния спор с "Лидл България ЕООД енд Ко" КД, започнал след негови публични изказвания за тогавашния премиер Кирил Петков и отношенията му с търговската верига.

Цеков публикува във Facebook част от съдебното решение, от която се вижда, че Софийският градски съд потвърждава решение №19961 от 5 ноември 2024 г. по гражданско дело №30304/2022 г. на Софийския районен съд.

Съдът осъжда още "Лидл България ЕООД енд Ко" КД да заплати на Борислав Цеков 818,07 евро разноски по въззивното производство, равняващи се на посочените в решението 1600 лева адвокатско възнаграждение.

По думите на Цеков искът срещу него е бил за общо 50 000 лева, като първоначално е бил предявен частично за 5050 лева. Той посочва, че претенцията на компанията е била свързана с твърдение за накърняване на репутацията ѝ вследствие на негови публични изявления.

Изказванията на Цеков са били свързани с Кирил Петков, който по това време е министър-председател, и твърдения на конституционалиста за отношения между Петков и търговската верига. Тези твърдения представляват позиция на Цеков.

"Спечелих на всички инстанции", написа той и допълни, че според него компанията не е използвала възможността да подаде касационна жалба пред Върховния касационен съд.

Цеков определя делото като спор за границите на свободата на словото и правото на гражданите да отправят критики към властта и да поставят въпроси за отношенията между политическата власт и частния бизнес.

Публикуваният откъс от съдебния акт показва, че въззивната инстанция е потвърдила първоинстанционното решение и е присъдила разноски в полза на Цеков.

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