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Най-важното от спорта на 28.09.2026 година

Най-важното от спорта на 28.09.2026 година
БТА

Спортният екип на ТАРАЛЕЖ обобщава най-важното от деня:

България официално се класира за Световното първенство по волейбол през 2027 година

Мъжкият национален отбор на България официално е сред 32-та участници на Световното първенство по волейбол през 2027 година, съобщиха от Българската федерация по волейбол.

„Лъвовете“ си осигуриха място на голямата сцена чрез световната ранглиста, като са номер 1 сред класиралите се по този начин отбори.

„Нашите момчета си осигуриха място на голямата сцена като №1 сред класиралите се по световната ранглиста отбори. След емоциите от това лято погледът вече е насочен към следващото голямо предизвикателство“, написаха от федерацията.

Световното първенство ще се проведе в Полша между 10 и 26 септември 2027 година.

Александър Димитров преди Естония: Цялата отговорност е моя, искаме да покажем друго лице

Селекционерът на България Александър Димитров пое цялата отговорност за загубата от Люксембург и обяви, че националният отбор трябва да покаже значително по-добро лице срещу Естония в Лигата на нациите.

„Лъвовете“ започнаха участието си в турнира с поражение с 1:2, докато естонците спечелиха точка след равенство с Исландия.

„Не можем да върнем времето назад. Можем само да си извадим поуки от загубата срещу Люксембург и да влезем с позитивизъм в мача с Естония“, заяви Димитров.

Селекционерът отчете добрия момент, в който се намира предстоящият съперник на България.

Bild потвърди: Маркус Гиздол е на крачка от ЦСКА

Авторитетното германско издание Bild потвърди, че Маркус Гиздол е близо до подписване на договор с ЦСКА.

57-годишният специалист е без отбор от почти една година, но се очаква да продължи кариерата си начело на българския гранд.

Според информацията Гиздол е бил в София през уикенда. Той е разгледал тренировъчната база на ЦСКА и е провел разговори с ръководните фактори в клуба.

Двете страни трябва да проведат финална среща в следващите часове. Ако не възникнат разминавания по последните детайли, се очаква германецът да бъде обявен официално за нов старши треньор на „червените“.

Пьотр Нестеров влезе в основната схема в Порто, Григор Димитров се отказа

Пьотр Нестеров се класира за основната схема на турнира на твърда настилка от сериите „Чалънджър 125“ в Порто. Надпреварата в Португалия е с награден фонд от 203 900 евро.

23-годишният български национал за Купа „Дейвис“, поставен под номер 2 в квалификациите, победи седмия в схемата Марко Топо от Германия с 6:4, 6:2 за 73 минути.

С победата си Нестеров заработи пет точки за световната ранглиста. Участието му в Порто продължава в основната схема на турнира.

В надпреварата трябваше да се включи и най-добрият български тенисист Григор Димитров. 35-годишният хасковлия получи „уайлд кард“ и трябваше да се изправи срещу испанеца Даниел Ринкон, но се отказа заради контузия в лявото коляно.

България гостува на Парагвай в решителен мач за Купа „Дейвис“

България ще гостува на Парагвай в плейоф за оставане в Световна група I на Купа „Дейвис“. Това определи изтегленият жребий.

Двубоят ще се проведе на 5 и 6 или на 6 и 7 февруари 2027 година. Домакините ще посрещнат българския отбор на клей кортове.

Националите стигнаха до плейофа след драматично поражение с 2:3 при гостуването си на Дания. След тази среща България заема 34-тото място в обновената ранглиста на Купа „Дейвис“.

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