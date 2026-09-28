Александър Димитров преди Естония: Цялата отговорност е моя, искаме да покажем друго лице

Селекционерът на България Александър Димитров пое цялата отговорност за загубата от Люксембург и обяви, че националният отбор трябва да покаже значително по-добро лице срещу Естония в Лигата на нациите.

„Лъвовете“ започнаха участието си в турнира с поражение с 1:2, докато естонците спечелиха точка след равенство с Исландия.

„Не можем да върнем времето назад. Можем само да си извадим поуки от загубата срещу Люксембург и да влезем с позитивизъм в мача с Естония“, заяви Димитров.

Селекционерът отчете добрия момент, в който се намира предстоящият съперник на България.

„Знаем, че този отбор е в подем и е с положителни емоции след равенството с Исландия и спечелването на Балтийската купа. Ние също ще се опитаме да влезем позитивно в мача“, добави той.

Димитров призна, че националният отбор е далеч от успехите си през 90-те години, но изрази увереност, че трудният период няма да продължи вечно.

„Не сме в ситуацията, в която бяхме през 90-те години, когато всички се гордеехме с националния отбор. Но аз знам едно - няма все да е така. Важното е да не живеем в миналото, а в настоящето и да се съобразяваме със сегашната ситуация“, каза селекционерът.

Той коментира и продължителната негативна серия на България, като посочи себераздаването като основния начин за излизане от нея.

„Много селекционери преди мен не са намерили начин да пречупят прокобата. Едва ли аз ще бъда най-умният и първият. Начинът е себераздаване“, подчерта Димитров.

България няма да може да разчита на Теодор Иванов. Защитникът е получил разтежение и отпада от плановете за предстоящия двубой.

„Теодор Иванов отпада, за съжаление. Получи разтежение. Даде всичко от себе си и се постара. Други здравословни проблеми, слава Богу, нямаме“, разкри треньорът.

По думите му всеки от повиканите футболисти има възможност да започне като титуляр в натоварения международен прозорец от четири мача.

Александър Димитров заяви, че е бил наясно с критиките, които ще последват при отрицателни резултати, и не възнамерява да бяга от отговорност.

„През времето към мен е имало много негативизъм и съм го приел. Сядайки на това място, знаех какво ще последва при негативни резултати. За тези резултати цялата отговорност нося аз“, категоричен бе той.

Селекционерът очерта и основните изисквания към футболистите за срещата с Естония.

„Искаме да победим, да играем агресивно и да покажем по-добро лице. Искам да печелим единоборствата. Срещу Люксембург отстъпихме, а не трябваше. Трябва да бъдем и по-ефективни в атакуващата фаза“, завърши Димитров.