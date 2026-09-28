Новини
Търси
Подкаст
Спорт

Александър Димитров преди Естония: Цялата отговорност е моя, искаме да покажем друго лице

Александър Димитров преди Естония: Цялата отговорност е моя, искаме да покажем друго лице
БТА

Селекционерът призова за агресивна игра и повече ефективност, а Теодор Иванов отпадна от състава заради разтежение

Селекционерът на България Александър Димитров пое цялата отговорност за загубата от Люксембург и обяви, че националният отбор трябва да покаже значително по-добро лице срещу Естония в Лигата на нациите.

„Лъвовете“ започнаха участието си в турнира с поражение с 1:2, докато естонците спечелиха точка след равенство с Исландия.

„Не можем да върнем времето назад. Можем само да си извадим поуки от загубата срещу Люксембург и да влезем с позитивизъм в мача с Естония“, заяви Димитров.

Селекционерът отчете добрия момент, в който се намира предстоящият съперник на България.

„Знаем, че този отбор е в подем и е с положителни емоции след равенството с Исландия и спечелването на Балтийската купа. Ние също ще се опитаме да влезем позитивно в мача“, добави той.

Димитров призна, че националният отбор е далеч от успехите си през 90-те години, но изрази увереност, че трудният период няма да продължи вечно.

„Не сме в ситуацията, в която бяхме през 90-те години, когато всички се гордеехме с националния отбор. Но аз знам едно - няма все да е така. Важното е да не живеем в миналото, а в настоящето и да се съобразяваме със сегашната ситуация“, каза селекционерът.

Той коментира и продължителната негативна серия на България, като посочи себераздаването като основния начин за излизане от нея.

„Много селекционери преди мен не са намерили начин да пречупят прокобата. Едва ли аз ще бъда най-умният и първият. Начинът е себераздаване“, подчерта Димитров.

България няма да може да разчита на Теодор Иванов. Защитникът е получил разтежение и отпада от плановете за предстоящия двубой.

„Теодор Иванов отпада, за съжаление. Получи разтежение. Даде всичко от себе си и се постара. Други здравословни проблеми, слава Богу, нямаме“, разкри треньорът.

По думите му всеки от повиканите футболисти има възможност да започне като титуляр в натоварения международен прозорец от четири мача.

Александър Димитров заяви, че е бил наясно с критиките, които ще последват при отрицателни резултати, и не възнамерява да бяга от отговорност.

„През времето към мен е имало много негативизъм и съм го приел. Сядайки на това място, знаех какво ще последва при негативни резултати. За тези резултати цялата отговорност нося аз“, категоричен бе той.

Селекционерът очерта и основните изисквания към футболистите за срещата с Естония.

„Искаме да победим, да играем агресивно и да покажем по-добро лице. Искам да печелим единоборствата. Срещу Люксембург отстъпихме, а не трябваше. Трябва да бъдем и по-ефективни в атакуващата фаза“, завърши Димитров.

Още по темата

Статистиката отреди: България не е фаворит в групата си в Лигата на нациите

Статистиката отреди: България не е фаворит в групата си в Лигата на нациите

България започва подготовка за четири мача в Лигата на нациите

България започва подготовка за четири мача в Лигата на нациите

УЕФА обяви новия формат в Лигата на нациите

УЕФА обяви новия формат в Лигата на нациите

Александър Димитров: Уплашихме се, че можем да спечелим мача

Александър Димитров: Уплашихме се, че можем да спечелим мача

Ивайло Чочев е Футболист на футболистите за сезон 2025/26

Ивайло Чочев е Футболист на футболистите за сезон 2025/26

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Спорт

Най-важното от спорта на 28.09.2026 година

Най-важното от спорта на 28.09.2026 година

Стефан Стоянов за "Таралеж": В България лъжем футбола всеки ден

Стефан Стоянов за "Таралеж": В България лъжем футбола всеки ден

Флорентино Перес и Барселона се срещат в съда заради жалба за клевета

Флорентино Перес и Барселона се срещат в съда заради жалба за клевета

Манчестър Юнайтед готви 95 милиона евро за Нико Уилямс

Манчестър Юнайтед готви 95 милиона евро за Нико Уилямс

Селекционерът на Естония преди България: Няма смисъл да гледаме ранглистата

Селекционерът на Естония преди България: Няма смисъл да гледаме ранглистата

Водещи

Ограничават движението при 397 км на пътя София - Кулата край Кресна заради монтаж на греди

Ограничават движението при 397 км на пътя София - Кулата край Кресна заради монтаж на греди

Лагард: ЕЦБ няма да реагира рязко на ускоряването на инфлацията в еврозоната

Лагард: ЕЦБ няма да реагира рязко на ускоряването на инфлацията в еврозоната

  • Преди 10 минути
Криминален психолог: Сектите не започват с обещание за контрол, а за любов

Криминален психолог: Сектите не започват с обещание за контрол, а за любов

Ердоган затяга контрола над инвестиционните фондове след мащабно разследване в Турция

Ердоган затяга контрола над инвестиционните фондове след мащабно разследване в Турция

  • Преди 26 минути
Съвместната летателна тренировка на България с Италия, Дания и Литва започна днес

Съвместната летателна тренировка на България с Италия, Дания и Литва започна днес

  • Преди 29 минути
Борислав Цеков спечели дело срещу Lidl за свои изказвания за Кирил Петков

Борислав Цеков спечели дело срещу Lidl за свои изказвания за Кирил Петков

  • Преди 29 минути
БНБ: Няма да участваме в политически полемики

БНБ: Няма да участваме в политически полемики

ЗВЕЗДНИЯТ ХОРОСКОП НА АСТРЕА: Денят, в който желанието се среща с истинската цена

ЗВЕЗДНИЯТ ХОРОСКОП НА АСТРЕА: Денят, в който желанието се среща с истинската цена

  • Преди 37 минути
Нов разпит и спор за неиззети доказателства при делото срещу Ива Михайлова в Северна Македония

Нов разпит и спор за неиззети доказателства при делото срещу Ива Михайлова в Северна Македония

  • Преди 45 минути
Протестиращи за "Петрохан" пред ТАРАЛЕЖ: Искаме да разберем кой е убиецът (ВИДЕО)

Протестиращи за "Петрохан" пред ТАРАЛЕЖ: Искаме да разберем кой е убиецът (ВИДЕО)

  • Преди 45 минути
Най-важното от спорта на 28.09.2026 година

Най-важното от спорта на 28.09.2026 година

  • Преди 46 минути
От домашната ракия до хазарта: Какво казаха протестиращите срещу властта пред ТАРАЛЕЖ (ВИДЕО)

От домашната ракия до хазарта: Какво казаха протестиращите срещу властта пред ТАРАЛЕЖ (ВИДЕО)

  • Преди 47 минути
Най-важното от България на 28.09.2026 г.

Най-важното от България на 28.09.2026 г.

  • Преди 49 минути
Полша вдигна изтребители заради руските удари по Украйна

Полша вдигна изтребители заради руските удари по Украйна

  • Преди 1 час
Румъния: Атаките в Черно море застрашават глобалните доставки на храни

Румъния: Атаките в Черно море застрашават глобалните доставки на храни

  • Преди 1 час