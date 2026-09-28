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България постави акцент върху ПВО и защитата от дронове в Брюксел

България постави акцент върху ПВО и защитата от дронове в Брюксел
БТА

Любомир Монов подчерта необходимостта от развитие на противовъздушната и противоракетната отбрана

България постави акцент върху развитието на противовъздушната и противоракетната отбрана, дроновете и системите за противодействие на безпилотни летателни апарати по време на срещи на европейско ниво в Брюксел.

Заместник-министърът на отбраната Любомир Монов участва в заседанието на Съвета "Външни работи/Отбрана" на ЕС и в заседание на Направляващия борд на Европейската агенция по отбрана (EDA), съобщиха от Министерството на отбраната.

Монов посочи необходимостта от по-силна и ефективна Европейска агенция по отбрана, която да подпомага държавите членки при изграждането на отбранителните им способности и използването на европейските инструменти.

По време на форума беше обсъден и първият годишен доклад за отбранителната готовност, който трябва да служи като основа за оценка на постигнатия напредък и определяне на следващите приоритети.

Българският заместник-министър подкрепи мерките за укрепване на агенцията, включително разширяване на ролята ѝ при иновациите, развитието на отбранителни способности и съвместното придобиване на продукти и услуги.

Сред основните теми е била и военната мобилност, определена като ключова за сигурността на източния фланг и Черноморския регион.

"Европейската отбранителна готовност изисква не само увеличаване на инвестициите, но и по-добра координация между държавите членки", заяви Монов.

В Брюксел той е провел и двустранна среща с парламентарния държавен секретар във Федералното министерство на отбраната на Германия Себастиан Хартман. Двамата са обсъдили военното сътрудничество и ускоряването на съвместни проекти по европейския инструмент SAFE.

Българската страна е поставила акцент и върху по-широкото участие на родната отбранителна индустрия в европейските проекти, включително чрез включването ѝ във веригите за доставки и изграждането на дългосрочни партньорства с германската отбранителна индустрия.

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