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Нов разпит и спор за неиззети доказателства при делото срещу Ива Михайлова в Северна Македония

Нов разпит и спор за неиззети доказателства при делото срещу Ива Михайлова в Северна Македония
Стопкадър

Съдебен медик беше извикан изненадващо в залата, а защитата постави въпроси за строителните материали в другия автомобил и за начина на настъпване на катастрофата

12-часово заседание по делото срещу Ива Михайлова в Кочани премина с изненадващ допълнителен разпит на съдебен медик, спор за неиззети доказателства и въпроси към автотехническата експертиза.

Допълнителният разпит на съдебния медик е бил поискан от прокуратурата още в началото на заседанието. По информацията, представена в материала, се е оказало, че медикът вече пътува от Скопие към Кочани и е пристигнал около 15 минути по-късно.

Пред съда съдебният медик е заявил, че строителните материали, превозвани в автомобила, който се е ударил с автомобила на Ива Михайлова, не са причина за травматичните увреждания, довели до смъртта на един от пътниците.

В същото време защитата постави въпроса защо част от товара, включително лайсни, не е бил иззет като доказателство и дали тези предмети са могли да причинят наранявания на пътниците.

По време на разпита медикът е обяснил движението на тялото на загиналия при катастрофата, но е посочил, че не знае как са се движили останалите предмети, превозвани в автомобила.

"Най-учудващото за мен е, че не е видяла физически автомобила, а само от снимковия материал, без да знае за тези лайсни. Запозната е със закона на Нютон, но казва само част от нещата и в полза на обвинението, не отговаря на основни въпроси", каза Насер Рауфи, адвокат на Ива Михайлова.

Михайлова заяви, че според нея доказателства, които биха могли да бъдат в нейна полза, не са били взети предвид. "Имам една снимка, която искам да ви покажа, тя е от самата катастрофа, 20 минути след ПТП. Има лайсни, които са между седалките - започвайки от предните и приключвайки отзад и това днес се прикрива. Вещото лице и прокурора", посочи тя.

Защитата постави под въпрос и направената по поръчка на прокуратурата автотехническа експертиза.

"Автомобилът е бил пълен със строителни материали, които материали вещото лице първо не беше обсъдило в своята медицинска експертиза и на второ място не можа да даде обоснован отговор допринесли ли са те за смъртта на пътника отзад и за тежките наранявания, които са били на шофьора", заяви Николай Димитров, адвокат на Ива Михайлова.

По време на разпита автотехническият експерт е заявил, че не е измервал ширината и дължината на следите, оставени от двата автомобила, както и тяхното тегло. По думите му причината е, че е изготвил аналитична, а не фактическа и физическа експертиза.

Тези обстоятелства са породили допълнителни въпроси от страна на защитата и присъстващите в съдебната зала относно пълнотата на разследването.

Адвокатите на Михайлова подготвят жалба до Европейския съд по правата на човека в Страсбург заради отказите да ѝ бъде разрешено лечение в чужбина.

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