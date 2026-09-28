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Съвместната летателна тренировка на България с Италия, Дания и Литва започна днес

Съвместната летателна тренировка на България с Италия, Дания и Литва започна днес
МО

Тренировката ще продължи до 8 октомври

Съвместна летателна тренировка „Eвропейски курс за усъвършенстване на тактическата подготовка на военнотранспортна авиация 2026-3” (ETAP-C 26-3), в която участват сили и средства от Военновъздушните сили (ВВС) на България, Италия, Дания и Литва, започна днес с откриваща церемония, съобщиха от Министерството на отбраната.

Тренировката ще продължи до 8 октомври. 

В нея участват и Европейският център за тактически въздушен транспорт, Сарагоса (European Tactical Airlift Centre – ETAC) и Европейското въздушно транспортно командване, Айндховен (European Air Transport Command – EATC). Основните райони за изпълнение на задачи по време на тренировката ще бъдат летище Пловдив, летище Чешнегирово, летище Долна Митрополия и летище Безмер.

Основната цел на ETAP-C 26-3 е стандартизирането на процедурите за тактически въздушен транспорт, усъвършенстване на подготовката на летателния състав при работа в сложна среда и повишаване на оперативната съвместимост.

По време на съвместната летателна тренировка ще се отработват задачи по превоз на войски и товари, стоварване на тактически въздушен десант и десантиране на товари по парашутен способ, тактически заходи за кацане, излитане и кацане от неподготвени и къси писти.

От собствен опит знам колко предизвикателна и натоварена е тази подготовка, но и колко ценни знания и умения дава тя. През следващите седмици ще се изправите пред сложни задачи и комплексни тактически сценарии, които ще изискват не само отлични летателни умения, но и правилна преценка, дисциплина и екипна работа“, каза на откриването в обръщението си към участниците полковник Пламен Дончев, заместник-началник-щаб по операциите на ВВС.

Дончев добави, че държавите участващи в учението носят различни униформи и летят на различни самолети, но всички имат една обща цел, а именно - заедно да станат по-добри, по-уверени и по-способни.

На откриването присъстваха още бригаден генерал Димитър Павлов – командир на 24-а авиационна база, и подполковник Антонио Араез Гонзалез – директор на тренировката.

Българските ВВС бяха домакин на съвместна летателна тренировка „Тракийска пепелянка 2026“, която се състоя в периода от 20 до 24 юли с участието на ВВС на Гърция и ВВС на Румъния.

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