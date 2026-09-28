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От домашната ракия до хазарта: Какво казаха протестиращите срещу властта пред ТАРАЛЕЖ (ВИДЕО)

Участници в демонстрацията коментираха пред Таралеж политиката на кабинета, домашната ракия и предложените ограничения за хазарта

Неизпълнени според тях обещания, политиката на кабинета и последните предложения на властта са сред причините, които изведоха граждани на протест в центъра на София тази вечер. Пред ТАРАЛЕЖ участници в демонстрацията поискаха оставката на премиера Румен Радев, но изразиха и подкрепа за някои от предложенията на правителството.

По-рано ТАРАЛЕЖ съобщи, че протест срещу властта започна в 18:30 часа в центъра на столицата. Днешната демонстрация е продължение на протестите срещу кабинета на Румен Радев.

"Този човек трябва да си подаде оставката. Причините са много", заяви един от протестиращите пред Таралеж.

По думите му част от причините за недоволството са свързани с обещания, които според него правителството не е изпълнило.

Друг участник в демонстрацията постави акцент върху опазването на държавната собственост в Пловдивския панаир, определяйки темата като проблем, който според него трябва да получи национално внимание.

Сред обсъжданите на протеста теми попаднаха и последните предложения на властта, включително предизвикалите широк обществен дебат промени, свързани с домашната ракия.

"Домашната ракия по-добре да не я коментирам, понеже е абсолютно смехотворно", заяви протестиращ пред Таралеж.

Темата стана повод за множество реакции, след като проект за промени в Закона за акцизите и данъчните складове предизвика спор около правилата за държането на домашно произведен алкохол.

Същият участник обаче изрази различна позиция по друга инициатива на кабинета - предложените по-строги ограничения върху рекламата на хазарт.

"Забраната на хазарта, от друга страна, е напълно наложителна, понеже това е един от най-новите бичове в нашата държава", каза той.

На 23 септември премиерът Румен Радев обяви промени в Закона за хазарта, които са публикувани за обществено обсъждане и предвиждат на практика пълна забрана на рекламата на хазарт, с изключение на възможността за подкрепа на спорта чрез реклама върху спортни екипи и съоръжения.

Така част от участниците в протеста, макар да настояват за промяна във властта, не отхвърлят всички предложения на кабинета, като изразяват подкрепа за по-строги мерки срещу хазартната реклама.

По време на демонстрацията бяха издигнати и лозунги "Тук не е Москва" и "Русия - враг номер едно на българската държавност и ЕС".

Протестиращите настояват за промяна в управлението, а част от тях открито поискаха оставката на правителството.

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