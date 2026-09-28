Румъния: Атаките в Черно море застрашават глобалните доставки на храни

Рисковете за сигурността и военните атаки в Черно море пряко застрашават глобалните вериги за доставка на храни, заяви министърът на външните работи на Румъния Оана Цою на пресконференция, предавана онлайн.

По думите ѝ редица държави, включително в Африка, зависят от възстановяването на търговията със зърно през Черно море. Цою отбеляза, че Румъния активно подкрепя инициативата за временно спиране на атаките и въвеждане на мораториум върху военните действия в стратегическия регион.

"За Румъния залогът е свързан с морската сигурност. Пристанището в Констанца е основната врата, през която зърното - от нашата страна, от други държави и от Украйна - преминава през Черно море, преди да достигне до Южен Кавказ, Азия и Африка. Повишените рискове за сигурността в Черно море и неотдавнашните атаки не само създават проблеми за регионалната сигурност, но и нарушават глобалните вериги за доставка на храни. В момента редица държави, включително такива в Африка, зависят от способността ни колективно да възстановим търговията със зърно", обясни Оана Цою.

"Това е било възможно в миналото чрез коридорите за солидарност. Все още не се е стигнало до успешен завършек. Дипломатическите усилия ще продължат, по-конкретно, разговорът с Русия, както можете да си представите е сложната част от това потенциално споразумение", уточни Оана Цою.

Според румънския външен министър временното спиране на атаките не трябва да замества или да забавя преговорите за постигане на траен мир в региона. Тя определи подобна мярка като възможност за възстановяване на търговията със зърно и за допълнителна защита на доставките на енергийни ресурси.

"Не разглеждаме това като мярка, целяща да замени или забави процеса на обсъждане на устойчив мир в региона, а по-скоро като мярка, необходима в момента за улесняване на търговията със зърно в нашите води и за осигуряване на по-добра защита на логистиката на енергийните ни доставки. Това е и потенциална мярка за постепенно изграждане на доверието, необходимо за по-широкообхватни преговори", добави външният министър на Румъния.