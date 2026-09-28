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Турският комик Дениз Гьокташ бе осъден за обида на президента

Турският комик Дениз Гьокташ бе осъден за обида на президента
Pixabay

Гьокташ бе задържан заради съдържанието на неговото стендъп шоу

Турският комик Дениз Гьокташ днес бе осъден за обида на президента Реджеп Тайип Ердоган.

Гьокташ прекара 88 дни в ареста. Съдът в Истанбул днес го осъди по две обвинения, включително за обида на президента, но го оправда по трето. Разпоредено бе комикът да бъде освободен от затвора, предават турските медии. 

Гьокташ бе задържан заради съдържанието на неговото стендъп шоу "Мъртво море" (Ölü Deniz).

Обвинителният акт срещу актьора се базира на три сегмента от комедийното му шоу от 24 юни. Срещу него бяха повдигнати обвинения за обида на президента, публично насърчаване към омраза и възхваляване на престъпници.

На заседанието днес съдът го осъди по обвиненията за обида на президента и злепоставяне на религиозни стойности, но го оправда по обвинението за възхваляване на престъпление и престъпници.

Повод за обвинението, касаещо  „обида на президента“, бяха сатиричните коментари на Гьокташ, че „мечтае да бъде терапевт на президента Реджеп Тайип Ердоган. Според прокуратурата въпросните думи преминават границата на градивната критика и накърняват честта, достойнството и престижа на държавния глава. 

Според данните в обвинителния акт срещу видеото от шоуто на Гьокташ в Ютюб са постъпили над 500 сигнала. Достъпът до записи на шоуто в Ютюб в страната бе блокиран. 

Гьокташ отхвърли обвиненията и каза, че изявленията му са изцяло в рамките на сатирата и хумора.

Комикът бе задържан по време на паспортен контрол на летището в Истанбул при завръщането си от пътуване в чужбина.

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