Моджтаба Хаменей: Иран ще изтласка противниковите сили и от Арабско море

Въоръжените сили на Иран продължават да изтласкват противниковите сили от южните води на страната, заяви върховният лидер на Ислямската република Моджтаба Хаменей, предадоха световните агенции.

По думите му иранските сили са нанесли достатъчно сериозни удари на противниците, за да ги възпрат да продължат действията си отвъд Арабско море.

"Не е далеч денят, в който и Арабско море ще се освободи от тях", подчертава Хаменей в писмено изявление.

Той посочва, че през последните години двете морски пространства на юг от Иран са били арена на операции на противникови сили. Според него ситуацията се е променила след действията на иранските бойци и защитници на Ормузкия проток.

"Но днес, поради болезнените удари, които враговете понесоха от смелите бойци и защитници на Ормузкия проток, те не се осмеляват да напредват отвъд Арабско море. Всеки път, когато са рискували да го направят, те самите са страдали от това. И не е далеч денят, в който и Арабско море ще се освободи от тях", пише още Моджтаба Хаменей, цитиран от иранската агенция ИРНА.

Изявлението на Хаменей поставя Арабско море като следваща зона, от която Техеран заявява намерение да изтласка противниковите сили.