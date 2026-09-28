Най-важното от България на 28.09.2026 г.

Службите разполагат с информация за други групи в България, чиято дейност е сходна с тази на групата, станала обект на последната акция на ДАНС и полицията в Пловдивско. По случаите вече се работи, заяви вътрешният министър Иван Демерджиев.

„Подробности не могат да се дават, но има и други такива групи. Нашата задача е да ги идентифицираме и да ги неутрализираме още в зародиш, преди да се стигне до нещо по-сериозно“, каза министърът.

При акцията в Пловдивско беше задържан и обвинен испански гражданин. Според информацията на ДАНС той е създал група от последователи, върху които е упражнявал психологическо въздействие чрез псевдодуховни внушения, обещания за физическо и ментално излекуване и употреба на психоактивни вещества.

"Започваме проверки на обществените поръчки за строителство. Така че навсякъде, където се дават пари - независимо дали от републикански бюджет, или от европейско финансиране, държавата ще влезе в своята роля". Това каза министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков в началото на днешното си посещение си в Хасково.

Министър Шишков инспектира напредъка на дейностите по основния ремонт и консервацията на Градската художествена галерия "Атанас Шаренков" в южния областен център. Проектът е финансиран по Програма „Развитие на регионите" с 647 781,74 евро безвъзмездна финансова помощ.

От началото на годината Агенция Митници е заловила 15 хиляди литра домашна ракия, която се предлага в търговските обекти. Това заяви вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев, който говори на брифинг във връзка с промените в закона за акцизите за ракията и данъчните складове.

Той зададе и въпроса "дали това е нормална практика".

"Контролен орган за тези, които варят домашна ракия за собствена употреба няма да бъда, но ще бъда контролен орган за тези, които злоупотребяват с търговията с домашна ракия. Защото тази ракия се произвежда при специален режим, при намалени ставки за акцизите и е единствено и само за лична употреба", посочи Донев.

Със заповед на министъра на правосъдието Николай Найденов бе открита нова процедура за подбор на кандидати за европейски прокурор от България.

Европейските правила изискват всяка държава, участваща в засиленото сътрудничество по Регламента за създаване на Европейската прокуратура, да посочи трима кандидати, от които Съветът на ЕС избира и назначава един прокурор в EPPO. В момента в EPPO участват 25 държави членки на ЕС.

Според заповедта на Найденов процедурата у нас ще се проведе от петчленна комисия, в която участват един хабилитиран преподавател по наказателно право или наказателен процес, двама наказателни съдии от Върховния касационен съд и двама прокурори от Върховната касационна прокуратура.

Протест срещу властта започна тази вечер в центъра на София. Демонстрацията стартира в 18:30 часа.

Протестиращите издигнаха лозунги "Тук не е Москва", "Русия - враг номер едно на българската държавност и ЕС".