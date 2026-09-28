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САЩ обмислят изключение от санкциите срещу Иран за полети до Ирак

САЩ обмислят изключение от санкциите срещу Иран за полети до Ирак
Снимка: AP/БТА

Вашингтон може временно да разреши полетите на Iraqi Airways между Иран и свещения шиитски град Наджаф

Администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп щеше да предостави ограничено освобождаване от санкциите си срещу Иран в понеделник, за да позволи полети, превозващи шиитски мюсюлмански религиозни поклонници между Иран и Ирак, съобщи източник, пряко запознат с въпроса, предаде Ройтерс.

Източникът, който участва в обсъжданията, заяви, че освобождаването от клауза на Министерството на финансите на САЩ ще позволи на Iraqi Airways да лети между Иран и свещения шиитски град Наджаф в Ирак в продължение на един месец, като евентуално ще последва по-постоянно освобождаване.

Ирак спря полетите до и от Иран в петък, в съответствие със санкциите на САЩ.

Източникът заяви, че ходът има за цел да облекчи натиска върху иракското правителство на премиера Али ал-Зайди, който се стреми да задълбочи връзките си с Вашингтон, като същевременно балансира силните си отношения с влиятелния съсед на Ирак, Иран.

Усилията на Тръмп да наложи осакатяваща икономическа блокада на Иран принуждават регионалните правителства да намалят връзките си с Иран, създавайки потенциална негативна реакция срещу тези държави, особено срещу онези, които балансират връзките си както с Вашингтон, така и с Техеран, отбелязва Ройтерс.

През уикенда офисът на Заиди заяви, че Ирак иска изключение за пътувания между Иран и Ирак за медицинско лечение, образование и поклонение.

Иракски служител заяви, че иракското правителство води преговори със САЩ относно изключението за Наджаф и очаква полетите между Иран и Наджаф да бъдат възобновени в рамките на 48 часа.

Държавният департамент на САЩ препрати въпроси към Министерството на финансите, което не отговори веднага на искането за коментар.

През последните дни страни, включително Турция, ОАЕ и Ирак, отмениха директните полети с Иран в резултат на натиск от САЩ. В отговор иранските власти заплашиха да спрат регионалните въздушни пътувания, ако въздушните връзки на Иран продължат да бъдат прекъсвани.

С шиитските религиозни поклонници, пътуващи между Иран и Ирак всяка година, за да посетят ключови градове със светилища, Ирак е може би в най-чувствителното положение.

Наджаф, център за религиозни изследвания, привлича милиони поклонници годишно към светилището на Имам Али, първия шиитски лидер, и най-голямото и най-старо действащо ислямско гробище в света.

Източникът заяви, че забраната на полетите между двете страни може да предизвика сериозна негативна реакция срещу иракското правителство, като обедини шиитите, които следват върховния лидер на Иран, и тези, които следват великия аятолах Али ал-Систани на Ирак, подкопавайки усилията на САЩ за намаляване на иранското влияние в Ирак.

Заиди е предложил да осигури предпазни мерки за полетите, включително строг скрининг и споделяне на информация, както и да гарантира, че полетите не се използват за трансфер на оръжия, санкционирани лица или незаконни пари, каза източникът.

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