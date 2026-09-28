7 блока може да изникнат на мястото на държавното киностудио в столичния кв. "Изгрев"

Седем високи блока може да се появят на мястото на единственото държавно киностудио – "Аудиовидео Орфей", което се намира на терен от 26 дка в столичния кв. "Изгрев", пише Mediapool.

След съдебни дела и едно споразумение земята на киностудиото вече е частна, а новият собственик е започнал официално процедура за застрояването ѝ.

В Направлението "Градско планиране и развитие" е внесено искане за промяна на подробния устройствен план на имота с идеята новият да позволи изграждането на 7 високи сгради. Те са с различна височина – от 20 до близо 80 метра (при максимална височина според общия устройствен план от 75 метра).

Предназначението на имота на бул. "Самоков" 60 става за жилищно строителство и обществено обслужване.

Заявлението за изработването на подробен устройствен план е внесено от собственика на терена "Делфика тур" на 17 септември.

Предстои общината да реши дали да разреши промяната на плана и да го приеме в исканите параметри. Вероятно при по-нататъшните стъпки ще се иска становище на районната администрация, на експертния съвет по устройство на територията, транспортно проучване, както и одобрение от общинския съвет.

Това обаче рядко води до спиране на подобни проекти. По-вероятно е да се постигне някакво намаляване на параметрите на застрояване, ако въобще бъде направен подобен опит.

За внесеното предложение за промяна на устройствения план съобщи и блогърът Боян Юруков. Според него поисканото застрояване надвишава разрешените параметри, "практически няма място за озеленяване", но и ще блокира улиците в района.

Според анализа на Боян Юруков евентуалната разгъната застроена площ на бъдещия комплекс надвишава с 30% разрешеното по устройствен план. Максималната височина също е надхвърлена, а озеленяването би било по-малко от минимално изискваното.

Намерението на собственика е да направи на мястото жилищен комплекс от отворен тип. Държавното "Аудиовидео Орфей" би трябвало да получи нова сграда за студиата си. Инвеститор в проекта е компанията "Артстрой 1". Между киностудиото, частния собственик на терена "Делфика тур" и инвеститора е сключено споразумение, според което на "Аудиовидео Орфей" ще му бъде построена нова модерна сграда на 2.5 дка от терена.

Действителен собственик на "Делфика Тур" към момента е "Холдинг Витоша" АД, а Сидов е един от акционерите в него. Инвеститорът "Артстрой 1" определя себе си по-скоро като медиатор между киностудиото и фирмата собственик.

Собственикът на терена "Делфика Тур" и инвеститорът "Артстрой", макар да нямат обща собственост, имат партньорски отношения. Справка в търговския регистър показва, че управителят и действителен собственик на "Артстрой 1" Димитър Димитров е и в съвета на директорите на друга фирма – "Витоша Арт имоти" АД, в чийто съвет на директорите е и Венета Райкова – Чакова, която е и в борда на "Делфика Тур", както и сред действителните собственици на "Холдинг Витоша". Освен това един от големите проекти на "Артстрой 1" – Vitosha Art е на бул. "Черни връх" 47, където е и офисът на "Делфика Тур".

По думите на Христо Сидов общата фирма е създадена именно покрай проекта "Vitosha Art" на бул. Черни връх.