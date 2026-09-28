Основни хранителни стоки - значително по-евтини в Гърция

С 15 % са по-високи цените в потребителската кошница в България от тези в Гърция. Това сочи проучване на гръцкия Институт за изследване на търговията на дребно с потребителски стоки.

При някои основни храни разликата е в пъти по-голяма.

Сравнението на цените показва, че брашното у нас е с над 80% по-скъпо, яйцата – с около 60%, а сиренето – с над 50 на сто. Най-малка е разликата при олиото – под 5%, отбелязва БТВ.

Проверката започва от гръцки супермаркет – с четири основни продукта, които присъстват в списъка на всяко домакинство.

„Според гръцкия Институт за изследване на търговията на дребно с потребителски стоки стандартна потребителска кошница в Гърция струва с 15% по-евтино отколкото в България. Ние пазарувахме в магазин на верига, която участва в изследването, и купихме 500 г бяло саламурено сирене, шест яйца, литър слънчогледово олио и 1 кг брашно за общо 7,70 евро“, посочва Светлана Склирис.

Килограм брашно, бутилка олио, 500 г краве сирене и 6 яйца в голяма хранителна верига у нас струват 11 евро и 36 цента.

Разликата в общата сметка е близо 48%. А част от хората у нас вече са забелязали разликата.

„Пазарувам малко по-малко. Вижда се разлика, има увеличение. Като ходя в Гърция, има определени храни, които наистина са по-евтини“, казва Ренета Милушева.

Интересен факт е, че същите продукти – бутилка олио, килограм брашно, 6 яйца и половин кг сирене, в кварталния магазин струваха 8 евро и 49 цента, с около 3 евро по-евтино, отколкото в голямата верига.

Икономистът Стоян Панчев коментира, че разликата се дължи на множество фактори, един от които е по-ниското ДДС на храните.

„Двете основни причини за мен са еврото и структурата на пазара, липсата на конкуренция на този пазар. И вече на трето място, свързано с втората причина, е, че в Гърция имат инструменти, с които се намесват на този пазар и принуждават търговците да продават по-евтино“, коментира Стоян Панчев, икономист.

Докато у нас се търсят причините за високите цени, много българи вече са направили своя избор – пътуват, за да пълнят потребителската си кошница в Гърция.