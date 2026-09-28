Путин с четвърто увеличение на числеността на руската армия за годината

Руският президент Владимир Путин подписа указ, с който увеличава разрешената численост на военнослужещите във въоръжените сили на страната с 15 500 души, съобщи Франс прес.

Това е четвъртото решение на Путин за увеличаване на числеността на руската армия от началото на годината. Указът е издаден на фона на продължаващата война в Украйна, в която и двете страни понасят значителни загуби.

В документа не е посочена причина за увеличението, нито е уточнено по какъв начин ще бъдат запълнени новите длъжности.

"Разрешената численост на руските въоръжени сили е определена на 2 441 630 души, от които 1 550 500 военнослужещи", се посочва в указа.

Путин вече подписа документи за увеличаване на числеността на въоръжените сили през март, юни и юли. С последното увеличение общият брой на допълнително разрешените военнослужещи от март насам достига 47 860 души.

Междувременно настъплението на руските сили на бойното поле се е забавило през тази година. Широкото използване на дронове по фронта прави почти невъзможни бързите и мащабни маневри на войските.

Украйна многократно е обвинявала Русия, че подготвя нова военна мобилизация. Путин от своя страна определи тези твърдения като украинска "дезинформация".

Последната мобилизация на резервисти в Русия беше наредена от Путин през 2022 г., след поредица от руски военни поражения на бойното поле в Украйна, припомня Франс прес.

Новото увеличение на разрешената численост на армията само по себе си не означава, че Русия е обявила нова мобилизация, тъй като в указа не се посочва как ще бъдат попълнени допълнителните длъжности.