Путин с четвърто увеличение на числеността на руската армия за годината

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Най-важното от света на 28.09.2026 г.
- Преди 2 часа
Руският президент Владимир Путин подписа указ, с който увеличава разрешената численост на военнослужещите във въоръжените сили на страната с 15 500 души, съобщи Франс прес.
Това е четвъртото решение на Путин за увеличаване на числеността на руската армия от началото на годината. Указът е издаден на фона на продължаващата война в Украйна, в която и двете страни понасят значителни загуби.
В документа не е посочена причина за увеличението, нито е уточнено по какъв начин ще бъдат запълнени новите длъжности.
"Разрешената численост на руските въоръжени сили е определена на 2 441 630 души, от които 1 550 500 военнослужещи", се посочва в указа.
Путин вече подписа документи за увеличаване на числеността на въоръжените сили през март, юни и юли. С последното увеличение общият брой на допълнително разрешените военнослужещи от март насам достига 47 860 души.
Междувременно настъплението на руските сили на бойното поле се е забавило през тази година. Широкото използване на дронове по фронта прави почти невъзможни бързите и мащабни маневри на войските.
Украйна многократно е обвинявала Русия, че подготвя нова военна мобилизация. Путин от своя страна определи тези твърдения като украинска "дезинформация".
Последната мобилизация на резервисти в Русия беше наредена от Путин през 2022 г., след поредица от руски военни поражения на бойното поле в Украйна, припомня Франс прес.
Новото увеличение на разрешената численост на армията само по себе си не означава, че Русия е обявила нова мобилизация, тъй като в указа не се посочва как ще бъдат попълнени допълнителните длъжности.