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Тръмп: САЩ ще спечелят войната с Иран "много скоро"

Тръмп: САЩ ще спечелят войната с Иран "много скоро"
Снимка: AP/БТА

Американският президент заяви, че представители на Вашингтон са разговаряли с посредници за прекратяване на конфликта и обеща рязък спад на цените на горивата

Американският президент Доналд Тръмп заяви пред журналисти, че представители на САЩ са разговаряли днес с посредници за прекратяване на войната с Иран. По думите му конфликтът ще приключи бързо, като той очаква САЩ да излязат победители, предаде Ройтерс.

"Ще спечелим. Ако ме питате ще стане по един или друг начин. Всичко ще се случи доста бързо", заяви Тръмп в Овалния кабинет.

Президентът на САЩ не даде подробности за разговорите с посредниците, нито уточни какви конкретни стъпки се обсъждат за прекратяване на войната.

Тръмп също така заяви, че очаква цените на горивата да се сринат, след като САЩ спечелят войната.

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