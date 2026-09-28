Хасан Адемов: Новият механизъм за МРЗ има повече предвидимост

Новият механизъм за определяне на минималната работна заплата има за цел да въведе повече предвидимост и прозрачност, а размерът ѝ ще се определя на базата на четири критерия. Това заяви бившият министър на труда и социалната политика д-р Хасан Адемов пред Bulgaria ON AIR.

Той уточни, че критериите са свързани с европейската директива за адекватни минимални работни заплати и всеки от тях може да бъде измерван на годишна база.

"Тези четири критерия са национално измерими критерии. Националната статистика е тази, която казва каква е стойността на тези критерии. Всеки един от тези четири критерия е измерим на годишна база", обясни Адемов.

Той посочи, че един от спорните въпроси е свързан с разликата между стария и новия механизъм, като добави, че при досегашното правило минималната работна заплата се е определяла като 50% от средната работна заплата.

Според него, новият подход предвижда да се вземат предвид покупателната способност, производителността на труда и още показатели, като всеки от четирите критерия има относително тегло от 25%.

Адемов обясни, че в рамките на новата процедура министърът на труда и социалната политика ще определя интервал между действащия размер на минималната заплата и максималния размер, изчислен според четирите критерия. След това социалните партньори ще преговарят за конкретната сума.

По думите му ако не бъде постигнато споразумение, предложението ще бъде внесено от министъра на труда и социалната политика в Министерския съвет, който ще определи окончателния размер.