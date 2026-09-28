Новини
Търси
Подкаст
Мнение

Хасан Адемов: Новият механизъм за МРЗ има повече предвидимост

Хасан Адемов: Новият механизъм за МРЗ има повече предвидимост
БТА

Критериите за определянето на МРЗ са свързани с европейската директива за адекватни минимални работни заплати, посочи Адемов

Новият механизъм за определяне на минималната работна заплата има за цел да въведе повече предвидимост и прозрачност, а размерът ѝ ще се определя на базата на четири критерия. Това заяви бившият министър на труда и социалната политика д-р Хасан Адемов пред Bulgaria ON AIR.

Той уточни, че критериите са свързани с европейската директива за адекватни минимални работни заплати и всеки от тях може да бъде измерван на годишна база.

"Тези четири критерия са национално измерими критерии. Националната статистика е тази, която казва каква е стойността на тези критерии. Всеки един от тези четири критерия е измерим на годишна база", обясни Адемов.

Той посочи, че един от спорните въпроси е свързан с разликата между стария и новия механизъм, като добави, че при досегашното правило минималната работна заплата се е определяла като 50% от средната работна заплата.

Според него, новият подход предвижда да се вземат предвид покупателната способност, производителността на труда и още показатели, като всеки от четирите критерия има относително тегло от 25%.

Адемов обясни, че в рамките на новата процедура министърът на труда и социалната политика ще определя интервал между действащия размер на минималната заплата и максималния размер, изчислен според четирите критерия. След това социалните партньори ще преговарят за конкретната сума.

По думите му ако не бъде постигнато споразумение, предложението ще бъде внесено от министъра на труда и социалната политика в Министерския съвет, който ще определи окончателния размер.

Още по темата

Хасан Адемов: Формулата за МРЗ дава надежда, че е максимално обективна

Хасан Адемов: Формулата за МРЗ дава надежда, че е максимално обективна

Хасан Адемов контрира Гълъб Донев с "факти"

Хасан Адемов контрира Гълъб Донев с "факти"

Хасан Адемов: Съкращения в държавната администрация трябва да са предшествани от сериозен анализ

Хасан Адемов: Съкращения в държавната администрация трябва да са предшествани от сериозен анализ

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Мнение

Пулев: Румен Спецов е държал изкуствено ниски цените на горивата

Пулев: Румен Спецов е държал изкуствено ниски цените на горивата

Бъчварова и Каракачанов в спор за позицията на България за Украйна

Бъчварова и Каракачанов в спор за позицията на България за Украйна

Мирчев: Не се вижда голямата битка с корупционния модел

Мирчев: Не се вижда голямата битка с корупционния модел

Ангел Джамбазки пред ТАРАЛЕЖ: Геноцидната държава Северна Македония нехае за живота на Ива Михайлова

Ангел Джамбазки пред ТАРАЛЕЖ: Геноцидната държава Северна Македония нехае за живота на Ива Михайлова

Белгия пише нови правила за електрическите и водородните камиони

Белгия пише нови правила за електрическите и водородните камиони

Водещи

Тръмп: САЩ ще спечелят войната с Иран "много скоро"

Тръмп: САЩ ще спечелят войната с Иран "много скоро"

  • Преди 1 час
Делото срещу Ива Михайлова продължава на 9 ноември в Кочани

Делото срещу Ива Михайлова продължава на 9 ноември в Кочани

  • Преди 1 час
Хасан Адемов: Новият механизъм за МРЗ има повече предвидимост

Хасан Адемов: Новият механизъм за МРЗ има повече предвидимост

  • Преди 1 час
Путин с четвърто увеличение на числеността на руската армия за годината

Путин с четвърто увеличение на числеността на руската армия за годината

  • Преди 1 час
Основни хранителни стоки - значително по-евтини в Гърция

Основни хранителни стоки - значително по-евтини в Гърция

  • Преди 2 часа
Най-важното от света на 28.09.2026 г.

Най-важното от света на 28.09.2026 г.

  • Преди 2 часа
Спецов: Задачата ми беше да осигуря достъпни цени на горивата за българските граждани

Спецов: Задачата ми беше да осигуря достъпни цени на горивата за българските граждани

  • Преди 2 часа
7 блока може да изникнат на мястото на държавното киностудио в столичния кв. "Изгрев"

7 блока може да изникнат на мястото на държавното киностудио в столичния кв. "Изгрев"

САЩ обмислят изключение от санкциите срещу Иран за полети до Ирак

САЩ обмислят изключение от санкциите срещу Иран за полети до Ирак

  • Преди 2 часа
Ограничават движението при 397 км на пътя София - Кулата край Кресна заради монтаж на греди

Ограничават движението при 397 км на пътя София - Кулата край Кресна заради монтаж на греди

Лагард: ЕЦБ няма да реагира рязко на ускоряването на инфлацията в еврозоната

Лагард: ЕЦБ няма да реагира рязко на ускоряването на инфлацията в еврозоната

  • Преди 3 часа
Криминален психолог: Сектите не започват с обещание за контрол, а за любов

Криминален психолог: Сектите не започват с обещание за контрол, а за любов

Ердоган затяга контрола над инвестиционните фондове след мащабно разследване в Турция

Ердоган затяга контрола над инвестиционните фондове след мащабно разследване в Турция

  • Преди 3 часа
Съвместната летателна тренировка на България с Италия, Дания и Литва започна днес

Съвместната летателна тренировка на България с Италия, Дания и Литва започна днес

  • Преди 3 часа
Борислав Цеков спечели дело срещу Lidl за свои изказвания за Кирил Петков

Борислав Цеков спечели дело срещу Lidl за свои изказвания за Кирил Петков

  • Преди 3 часа