Новини
Търси
Подкаст
Мнение

Бъчварова и Каракачанов в спор за позицията на България за Украйна

Бъчварова и Каракачанов в спор за позицията на България за Украйна

Каракачанов определи като проблем бързата промяна или неяснота в държавната позиция

Бившите вицепремиери Румяна Бъчварова и Красимир Каракачанов спориха по въпроса дали е смущаващо  разминаването около българската позиция за Украйна и може ли страната ни да има самостоятелна роля в търсенето на мир.

Те коментираха пред БТВ позицията на президента Илияна Йотова за съвместното изявление за Украйна в ООН. България е сред държавите, подкрепили документа, но държавният глава заяви, че българските предложения за редакции не са били приети и че позицията на страната е изразена в речта ѝ пред Общото събрание.

Според Бъчварова проблемът е впечатлението за несигурност в българската позиция.

Фактът, че го обсъждаме толкова време, означава, че има нещо, което изглежда нелогично. За мен това е, че се смени позицията в рамките на относително кратък период. Познавайки как работи държавната машина, такава позиция не може да стигне до ООН, без да мине през одобрение в българските институции“, каза тя.

Бъчварова подчерта, че отсъствието на държавния глава от обща снимка няма отношение към валидността на документа.

Красимир Каракачанов свърза силния политически отзвук около случая и с предизборната кампания.

Ако нямаше избори, въобще нямаше да се коментира тази история. Но тъй като има избори, някои от кандидатите, които наричат себе си десни, критикуват Йотова, че се била отметнала от правилните евроатлантически ценности. Другите, които минават за по-крайни русофили, я критикуват, че всъщност била много мека“, заяви той.

Според него по-важният въпрос е какво е заявила Йотова в речта си пред ООН.

Каракачанов определи като проблем бързата промяна или неяснота в държавната позиция.

Смущаващо е, когато си сменяш позицията за 24 часа. Това е смущаващо, но ние сме виждали много такива случаи“, каза бившият министър на отбраната.

Според него същинският въпрос е как може да се стигне до прекратяване на войната.

„Няма човек, който ще каже, че не е за мир. Фактическото умение е да решиш как да стигнеш до този мир. И това е според мен най-важната задача“, заяви той.

Каракачанов защити тезата, че Русия и Украйна трябва да участват пряко в бъдещи преговори.

Румяна Бъчварова се съгласи, че целта трябва да бъде мир, но постави въпроса как практически може да се стигне до него.

Според Бъчварова призивът за преговори трябва да бъде придружен от конкретни дипломатически действия.

Когато настояваш за мир, се минава през едни преговори за мир. А не може да има преговори за мир без да има спиране на военните действия. Аз досега не съм чула от наша страна всички, които настояват за преговори, да са казали, че призовават двете страни да спрат военните действия“, заяви тя.

Бившият вътрешен министър подчерта и необходимостта от посредник, който има реална възможност да влияе върху процеса.

„Не може да има посредник по тази тема и в тези преговори, който нищо не може да предложи на двете страни. Обикновено се предлага ресурс, позиция, политическо решение, някаква перспектива, по която да върви този процес. Просто призив за мир не значи нищо“, каза Бъчварова.

 

Още по темата

Красимир Каракачанов пред Таралеж: Никакви руснаци не е имало в полигона край Габрово

Красимир Каракачанов пред Таралеж: Никакви руснаци не е имало в полигона край Габрово

Каракачанов: Проектът за държавен бюджет е авариен, необходими са по-решителни мерки

Каракачанов: Проектът за държавен бюджет е авариен, необходими са по-решителни мерки

Румяна Бъчварова: Казаха ми, че Споразумението с Украйна не подлежи на санкция от НС

Румяна Бъчварова: Казаха ми, че Споразумението с Украйна не подлежи на санкция от НС

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Мнение

Пулев: Румен Спецов е държал изкуствено ниски цените на горивата

Пулев: Румен Спецов е държал изкуствено ниски цените на горивата

Мирчев: Не се вижда голямата битка с корупционния модел

Мирчев: Не се вижда голямата битка с корупционния модел

Ангел Джамбазки пред ТАРАЛЕЖ: Геноцидната държава Северна Македония нехае за живота на Ива Михайлова

Ангел Джамбазки пред ТАРАЛЕЖ: Геноцидната държава Северна Македония нехае за живота на Ива Михайлова

Белгия пише нови правила за електрическите и водородните камиони

Белгия пише нови правила за електрическите и водородните камиони

Ружа Райчева: Опитът на Йотова да лавира между Запада и Русия е заради русофилския вот

Ружа Райчева: Опитът на Йотова да лавира между Запада и Русия е заради русофилския вот

Водещи

Ограничават движението при 397 км на пътя София - Кулата край Кресна заради монтаж на греди

Ограничават движението при 397 км на пътя София - Кулата край Кресна заради монтаж на греди

Лагард: ЕЦБ няма да реагира рязко на ускоряването на инфлацията в еврозоната

Лагард: ЕЦБ няма да реагира рязко на ускоряването на инфлацията в еврозоната

  • Преди 10 минути
Криминален психолог: Сектите не започват с обещание за контрол, а за любов

Криминален психолог: Сектите не започват с обещание за контрол, а за любов

Ердоган затяга контрола над инвестиционните фондове след мащабно разследване в Турция

Ердоган затяга контрола над инвестиционните фондове след мащабно разследване в Турция

  • Преди 26 минути
Съвместната летателна тренировка на България с Италия, Дания и Литва започна днес

Съвместната летателна тренировка на България с Италия, Дания и Литва започна днес

  • Преди 29 минути
Борислав Цеков спечели дело срещу Lidl за свои изказвания за Кирил Петков

Борислав Цеков спечели дело срещу Lidl за свои изказвания за Кирил Петков

  • Преди 29 минути
БНБ: Няма да участваме в политически полемики

БНБ: Няма да участваме в политически полемики

ЗВЕЗДНИЯТ ХОРОСКОП НА АСТРЕА: Денят, в който желанието се среща с истинската цена

ЗВЕЗДНИЯТ ХОРОСКОП НА АСТРЕА: Денят, в който желанието се среща с истинската цена

  • Преди 37 минути
Нов разпит и спор за неиззети доказателства при делото срещу Ива Михайлова в Северна Македония

Нов разпит и спор за неиззети доказателства при делото срещу Ива Михайлова в Северна Македония

  • Преди 46 минути
Протестиращи за "Петрохан" пред ТАРАЛЕЖ: Искаме да разберем кой е убиецът (ВИДЕО)

Протестиращи за "Петрохан" пред ТАРАЛЕЖ: Искаме да разберем кой е убиецът (ВИДЕО)

  • Преди 46 минути
Най-важното от спорта на 28.09.2026 година

Най-важното от спорта на 28.09.2026 година

  • Преди 46 минути
От домашната ракия до хазарта: Какво казаха протестиращите срещу властта пред ТАРАЛЕЖ (ВИДЕО)

От домашната ракия до хазарта: Какво казаха протестиращите срещу властта пред ТАРАЛЕЖ (ВИДЕО)

  • Преди 47 минути
Най-важното от България на 28.09.2026 г.

Най-важното от България на 28.09.2026 г.

  • Преди 49 минути
Полша вдигна изтребители заради руските удари по Украйна

Полша вдигна изтребители заради руските удари по Украйна

  • Преди 1 час
Румъния: Атаките в Черно море застрашават глобалните доставки на храни

Румъния: Атаките в Черно море застрашават глобалните доставки на храни

  • Преди 1 час