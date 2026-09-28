Бъчварова и Каракачанов в спор за позицията на България за Украйна

Бившите вицепремиери Румяна Бъчварова и Красимир Каракачанов спориха по въпроса дали е смущаващо разминаването около българската позиция за Украйна и може ли страната ни да има самостоятелна роля в търсенето на мир.

Те коментираха пред БТВ позицията на президента Илияна Йотова за съвместното изявление за Украйна в ООН. България е сред държавите, подкрепили документа, но държавният глава заяви, че българските предложения за редакции не са били приети и че позицията на страната е изразена в речта ѝ пред Общото събрание.

Според Бъчварова проблемът е впечатлението за несигурност в българската позиция.

„Фактът, че го обсъждаме толкова време, означава, че има нещо, което изглежда нелогично. За мен това е, че се смени позицията в рамките на относително кратък период. Познавайки как работи държавната машина, такава позиция не може да стигне до ООН, без да мине през одобрение в българските институции“, каза тя.

Бъчварова подчерта, че отсъствието на държавния глава от обща снимка няма отношение към валидността на документа.

Красимир Каракачанов свърза силния политически отзвук около случая и с предизборната кампания.

„Ако нямаше избори, въобще нямаше да се коментира тази история. Но тъй като има избори, някои от кандидатите, които наричат себе си десни, критикуват Йотова, че се била отметнала от правилните евроатлантически ценности. Другите, които минават за по-крайни русофили, я критикуват, че всъщност била много мека“, заяви той.

Според него по-важният въпрос е какво е заявила Йотова в речта си пред ООН.

Каракачанов определи като проблем бързата промяна или неяснота в държавната позиция.

„Смущаващо е, когато си сменяш позицията за 24 часа. Това е смущаващо, но ние сме виждали много такива случаи“, каза бившият министър на отбраната.

Според него същинският въпрос е как може да се стигне до прекратяване на войната.

„Няма човек, който ще каже, че не е за мир. Фактическото умение е да решиш как да стигнеш до този мир. И това е според мен най-важната задача“, заяви той.

Каракачанов защити тезата, че Русия и Украйна трябва да участват пряко в бъдещи преговори.

Румяна Бъчварова се съгласи, че целта трябва да бъде мир, но постави въпроса как практически може да се стигне до него.

Според Бъчварова призивът за преговори трябва да бъде придружен от конкретни дипломатически действия.

„Когато настояваш за мир, се минава през едни преговори за мир. А не може да има преговори за мир без да има спиране на военните действия. Аз досега не съм чула от наша страна всички, които настояват за преговори, да са казали, че призовават двете страни да спрат военните действия“, заяви тя.

Бившият вътрешен министър подчерта и необходимостта от посредник, който има реална възможност да влияе върху процеса.

„Не може да има посредник по тази тема и в тези преговори, който нищо не може да предложи на двете страни. Обикновено се предлага ресурс, позиция, политическо решение, някаква перспектива, по която да върви този процес. Просто призив за мир не значи нищо“, каза Бъчварова.