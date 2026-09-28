Руски тенис финал в Китай

Даниил Медведев и Андрей Рубльов ще се изправят един срещу друг във финала на турнира на твърда настилка в Ханчжоу. Надпреварата от категория АТП 250 е с награден фонд от 1 039 090 долара.

Поставеният под номер 1 Медведев победи своя сънародник Роман Сафиулин със 7:5, 6:4 за 1 час и 43 минути.

Бившият лидер в световната ранглиста направи единствения пробив в първия сет в 12-ия гейм. Той се възползва от възможността в точния момент и затвори частта със 7:5, избягвайки тайбрек.

Сафиулин започна по-силно втория сет и поведе с 2:0 след ранен пробив. Медведев обаче реагира незабавно, върна брейка и изравни резултата. Фаворитът отново взе подаването на своя съперник в последния гейм и приключи двубоя с 6:4.

В другия полуфинал Рубльов се наложи над французина Кириан Жаке със 7:6(0), 6:1.

Първата част премина без решаващо предимство за някой от двамата и достигна до тайбрек. В него Рубльов беше категоричен и не даде нито една точка на съперника си.

Руснакът пренесе силното си представяне и във втория сет. Той осъществи два пробива и поведе с 5:0. Жаке успя да спечели един гейм, преди Рубльов да затвори срещата с 6:1 и да си осигури място във финала.