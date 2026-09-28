Новини
Търси
Подкаст
Спорт

Руски тенис финал в Китай

Руски тенис финал в Китай
Снимки:АП/БТА - Колаж: ТАРАЛЕЖ

Медведев и Рубльов ще спорят за титлата в Ханчжоу

Даниил Медведев и Андрей Рубльов ще се изправят един срещу друг във финала на турнира на твърда настилка в Ханчжоу. Надпреварата от категория АТП 250 е с награден фонд от 1 039 090 долара.

Поставеният под номер 1 Медведев победи своя сънародник Роман Сафиулин със 7:5, 6:4 за 1 час и 43 минути.

Бившият лидер в световната ранглиста направи единствения пробив в първия сет в 12-ия гейм. Той се възползва от възможността в точния момент и затвори частта със 7:5, избягвайки тайбрек.

Сафиулин започна по-силно втория сет и поведе с 2:0 след ранен пробив. Медведев обаче реагира незабавно, върна брейка и изравни резултата. Фаворитът отново взе подаването на своя съперник в последния гейм и приключи двубоя с 6:4.

В другия полуфинал Рубльов се наложи над французина Кириан Жаке със 7:6(0), 6:1.

Първата част премина без решаващо предимство за някой от двамата и достигна до тайбрек. В него Рубльов беше категоричен и не даде нито една точка на съперника си.

Руснакът пренесе силното си представяне и във втория сет. Той осъществи два пробива и поведе с 5:0. Жаке успя да спечели един гейм, преди Рубльов да затвори срещата с 6:1 и да си осигури място във финала.

Още по темата

Медведев бесен след загубата: Ще започна кариера в пикелбола

Медведев бесен след загубата: Ще започна кариера в пикелбола

Млад американец се справи с Медведев

Млад американец се справи с Медведев

Рубльов отново покори Бостад и сложи край на 17-месечното чакане

Рубльов отново покори Бостад и сложи край на 17-месечното чакане

Григор Димитров: Част от мен напусна тениса, когато Федерер и Надал се оттеглиха

Григор Димитров: Част от мен напусна тениса, когато Федерер и Надал се оттеглиха

Перуански тенисист с провокативно изказване: Женският тенис е различен спорт

Перуански тенисист с провокативно изказване: Женският тенис е различен спорт

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Спорт

Селекционерът на Естония преди България: Няма смисъл да гледаме ранглистата

Селекционерът на Естония преди България: Няма смисъл да гледаме ранглистата

Злато и две места в топ 6 за гимнастиците ни със синдром на Даун в Норвегия

Злато и две места в топ 6 за гимнастиците ни със синдром на Даун в Норвегия

Bild потвърди: Маркус Гиздол е на крачка от ЦСКА

Bild потвърди: Маркус Гиздол е на крачка от ЦСКА

Илиян Филипов с остър отговор към Венцеслав Стефанов: По-добре познава Лом, отколкото Лондон

Илиян Филипов с остър отговор към Венцеслав Стефанов: По-добре познава Лом, отколкото Лондон

Ефенберг разкритикува Клоп: Германия вече не е водеща футболна нация

Ефенберг разкритикува Клоп: Германия вече не е водеща футболна нация

Водещи

Селекционерът на Естония преди България: Няма смисъл да гледаме ранглистата

Селекционерът на Естония преди България: Няма смисъл да гледаме ранглистата

  • Преди 4 минути
Великобритания разследва възможен ирански заговор срещу авиобаза използвана от САЩ

Великобритания разследва възможен ирански заговор срещу авиобаза използвана от САЩ

  • Преди 16 минути
Протест срещу Румен Радев и Илияна Йотова се провежда в центъра на столицата (ВИДЕО)

Протест срещу Румен Радев и Илияна Йотова се провежда в центъра на столицата (ВИДЕО)

Руски тенис финал в Китай

Руски тенис финал в Китай

  • Преди 21 минути
„ПП“ с петиция „Долу ръцете от домашната ракия“

„ПП“ с петиция „Долу ръцете от домашната ракия“

Мирчев: Не се вижда голямата битка с корупционния модел

Мирчев: Не се вижда голямата битка с корупционния модел

Блъснаха човек на Симеоновско шосе в София

Блъснаха човек на Симеоновско шосе в София

Злато и две места в топ 6 за гимнастиците ни със синдром на Даун в Норвегия

Злато и две места в топ 6 за гимнастиците ни със синдром на Даун в Норвегия

  • Преди 44 минути
Започна протест пред Съдебната палата в подкрепа на близките на жертвите от „Петрохан“ и Околчица (ВИДЕО)

Започна протест пред Съдебната палата в подкрепа на близките на жертвите от „Петрохан“ и Околчица (ВИДЕО)

ДБ предлага законопроект, с който хората спокойно могат да произвеждат малки количества ракия и вино

ДБ предлага законопроект, с който хората спокойно могат да произвеждат малки количества ракия и вино

Руски дрон удари Националната академия на науките в Киев, има загинал и ранени

Руски дрон удари Националната академия на науките в Киев, има загинал и ранени

  • Преди 58 минути
Bild потвърди: Маркус Гиздол е на крачка от ЦСКА

Bild потвърди: Маркус Гиздол е на крачка от ЦСКА

  • Преди 1 час
Терзиев: Започна премахването на незаконния строеж в лесопарк „Кошарите“ в София

Терзиев: Започна премахването на незаконния строеж в лесопарк „Кошарите“ в София

САЩ и Иран подновяват дипломатическите контакти с отделни разговори с медиатори

САЩ и Иран подновяват дипломатическите контакти с отделни разговори с медиатори

  • Преди 1 час
Турският комик Дениз Гьокташ бе осъден за обида на президента

Турският комик Дениз Гьокташ бе осъден за обида на президента

  • Преди 1 час