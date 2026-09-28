„ПП“ с петиция „Долу ръцете от домашната ракия“

„Продължаваме промяната“ започва петиция „Долу ръцете от домашната ракия“, съобщиха от партията във Фейсбук.

На 23 септември т. г. Министерството на финансите публикува за обществено обсъждане проект за промени в Закона за акцизите и данъчните складове. Предлага се да бъде забранено да държиш домашна ракия, произведена от друг човек, освен ако си член на неговото семейство и той е посочен като получател в акцизния документ, посочват от политическата сила.

Според „Продължаваме промяната“ това означава, че дори бутилка ракия, подарена от приятел или съсед, може да доведе до глоба от минимум 1000 евро, а при повторно нарушение – минимум 2000 евро. За фирми и еднолични търговци минималните санкции са съответно 2000 и 4000 евро. Предложенията все още не са приети, а общественото обсъждане продължава до 23 октомври, отбелязват от партията.

В петицията се посочват три искания за обществено обсъждане. Първото е да се запази традицията на домашната ракия, като се гарантира възможността за производство за лични нужди и за подаряване между приятели и съседи, без тези случаи да се приравняват на нерегламентирана търговия. Второ – да се отменят забраните и глобите за домашна ракия, подарена за лично ползване, включително глоба от 1000 евро за физически лица, които държат домашна ракия, получена от човек извън семейството. И трето – да се освободи от акциз домашната ракия, произведена за лични и семейни нужди, при ясни правила за безопасност и контрол.

По-рано днес вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев посочи на брифинг, че правителството предвижда санкции само за производителите на домашна ракия, които търгуват с нея, а не за гражданите, които притежават количества за домашна употреба.