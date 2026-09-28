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Протест срещу Румен Радев и Илияна Йотова се провежда в центъра на столицата (ВИДЕО)

Протест срещу Румен Радев и Илияна Йотова се провежда в центъра на столицата (ВИДЕО)
Таралеж

Днешната акция е продължение на протестите срещу кабинета на Румен Радев

Протест срещу премиера Румен Радев и президента Илияна Йотова се провежда тази вечер в центъра на София. 

Демонстрацията започна в 18:30 часа.

Протестиращите издигнаха лозунги "Тук не е Москва", "Русия - враг номер едно на българската държавност и ЕС".

В публикация, разпространена и от страницата BG Elves, гражданите са призовани да се включат в протеста, като посланието завършва с ироничния призив: "Носете си и домашна ракия!".

Според информацията за събитието сред организаторите са Манол Глишев, Ангелина Кънчева и Заря Божкова. 

Днешната акция е продължение на протестите срещу кабинета на Румен Радев. На 15 септември граждани се събраха в Триъгълника на властта с искане за оставка на правителството, като сред основните теми на недоволството бяха външнополитическият курс на кабинета, корупцията и състоянието на институциите. Тогава протестиращите отправиха критики и към Илияна Йотова.

 

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