Стефан Стоянов за "Таралеж": В България лъжем футбола всеки ден

"Гледах мача на младежкия национален отбор по футбол срещу Португалия и видях какъв кратер, каква пропаст има между нас и най-добрите. Португалците са на топ ниво в тази възраст. Нашата победа предизвика всенародна радост, но на терена представянето беше съвсем различно. Българите се бориха, показаха непримиримост, но да гледаш играта на гостите беше истинско удоволствие. Ние лъжем футбола всеки ден. Всяка седмица, всекидневно. Няма да полеем тревата преди мача с Португалия, топката да подскача. Лъжем себе си най-вече", заяви за "Спортен Таралеж" известният журналист от Дарик радио Стефан Стоянов.

Според него изоставането ни от най-силните е голямо. Надеждата му е това да не е безвъзвратно.

"За мъжкия национален отбор или хубаво, или нищо. Слушах изказванията на футболистите след загубата от Люксембург и бяха неадекватни. Излиза треньорът и заявява, че ако не си свършил работата, щял да си тръгне. Не! Той трябва да съобщи, че си тръгва веднага и при положение, че не може да се намери спешно нов, да си довърши тези три-четири мача и после да напусне. На терена имаше само един отбор през второто полувреме, което е срамно. На думи все още го докарваме, но на действия сме много зле", каза още Стоянов.

Футболният коментатор анализира силното представяне на Левски в Европа и борбата за титлата в България.

"Според мен Левски, Лудогорец и ЦСКА ще се съревновават за първото място. Представянето на "сините" в Европа е страхотен бонус. Паузата за клуба идва в много подходящ момент. Да се освежат, да се възстановят, дано да я използват правилно. Ако левскарите ще хвърлят бомбата в Лига Европа, ще трябва да е с победа над Милан, Олимпик Марсилия или Съндърланд. Срещу Лилестрьом или Ягелония като домакини мисля, че няма да е изненада да спечелят", добави спортният журналист.