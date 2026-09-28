Манчестър Юнайтед готви 95 милиона евро за Нико Уилямс

Манчестър Юнайтед обмисля привличането на Нико Уилямс от Атлетик Билбао през лятото на 2027 година, съобщава The Telegraph.

Английският клуб планира сериозно подсилване на състава и е поставил 24-годишния испански национал сред основните си трансферни цели.

Според информацията Манчестър Юнайтед е готов да активира освобождаващата клауза в договора на Уилямс, която е на стойност 95 милиона евро.

Ситуацията в Атлетик Билбао също може да улесни евентуална сделка. Баският клуб не участва в европейските турнири през настоящия сезон, а Уилямс е обект на критики заради контузиите и непостоянните си изяви.

Твърди се, че ръководството не желае да продължи да плаща годишното възнаграждение на футболиста, оценявано на около 10 милиона евро, ако отборът отново не успее да се класира за европейските клубни турнири.

През сезон 2026/27 Нико Уилямс е записал шест участия в Ла Лига, в които е отбелязал един гол.

Към момента няма информация за започнали официални преговори, но името на испанеца се очаква да бъде сред водещите теми в трансферните планове на Манчестър Юнайтед.