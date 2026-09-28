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Спецов: Задачата ми беше да осигуря достъпни цени на горивата за българските граждани

Спецов: Задачата ми беше да осигуря достъпни цени на горивата за българските граждани
БТА

Александър Пулев заяви по-рано днес, че действията на Спецов са довели до ликвидна криза в „Лукойл“

Основната ми задача като особен търговски управител бе да гарантирам непрекъснатата работа на „Лукойл“ и да осигуря достъпни цени на горивата за гражданите и бизнеса. Това заяви Румен Спецов в позиция до БНТ.

Бившият особен управител направи коментара, след като вицепремиерът и министър на икономиката Александър Пулев заяви, че действията на Спецов са довели до ликвидна криза в „Лукойл“. 

Задачата и целите ми като особен търговски управител не бяха да направя така, че „Лукойл“ да реализира максимална печалба в условията на криза, а да осигуря непрекъснат работен процес и достъпни цени на горивата за българските граждани и компании”, посочи Спецов.

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