БНБ: Няма да участваме в политически полемики

Българската народна банка няма да участва в политически полемики и ще продължи да представя професионалните си оценки в рамките на своя законов мандат. Това посочиха от централната банка във връзка с публичните изявления за позицията на управителя Димитър Радев от 25 септември.

От БНБ посочват, че оценката на възможните последици от мерки, които могат да засегнат банковия сектор, финансовото посредничество, условията за кредитиране и финансовата стабилност, е част от институционалните функции на централната банка. Според институцията този подход съответства и на установената практика в Евросистемата.

Оттам подчертават, че решенията по отношение на данъчната и бюджетната политика са в компетентността на правителството и Народното събрание. Представянето на професионална оценка за възможните последици от тези решения за финансовата система и икономиката, според БНБ, не представлява участие в политическия процес.