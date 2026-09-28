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БНБ: Няма да участваме в политически полемики

БНБ: Няма да участваме в политически полемики
БТА

Решенията по отношение на данъчната и бюджетната политика са в компетентността на правителството и НС, посочиха от БНБ

Българската народна банка няма да участва в политически полемики и ще продължи да представя професионалните си оценки в рамките на своя законов мандат. Това посочиха от централната банка във връзка с публичните изявления за позицията на управителя Димитър Радев от 25 септември.

От БНБ посочват, че оценката на възможните последици от мерки, които могат да засегнат банковия сектор, финансовото посредничество, условията за кредитиране и финансовата стабилност, е част от институционалните функции на централната банка. Според институцията този подход съответства и на установената практика в Евросистемата.

Оттам подчертават, че решенията по отношение на данъчната и бюджетната политика са в компетентността на правителството и Народното събрание. Представянето на професионална оценка за възможните последици от тези решения за финансовата система и икономиката, според БНБ, не представлява участие в политическия процес.

Централната банка изтъква и принципа на независимост на централните банки като основна част от институционалната рамка на Евросистемата. Според БНБ той предполага институцията и членовете на управленските ѝ органи да изпълняват възложените им функции и да формират професионалните си оценки независимо от политически съображения.

Позицията идва след критики от страна на вицепремиера и финансов министър Гълъб Донев към управителя на БНБ Димитър Радев. Донев заяви, че Радев излиза извън правомощията си и заема политическа позиция с изказването си по повод предложеното допълнително облагане на банковите печалби, отбелязва novini.bg. 

В изявлението си от 25 септември Радев посочи, че предложението за допълнително облагане на банковите печалби трябва да бъде разглеждано не само през очаквания бюджетен приход, но и през възможните му последици за кредита, лихвените условия, инвестициите и икономическия растеж. Той отбеляза, че част от тежестта на подобен данък може да бъде прехвърлена към клиентите чрез цената на кредитите и условията за финансиране.

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