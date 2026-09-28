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Ограничават движението при 397 км на пътя София - Кулата край Кресна заради монтаж на греди

Ограничават движението при 397 км на пътя София - Кулата край Кресна заради монтаж на греди
БТА

В интервала от 8:00 до 17:00 часа движението в лентата за Кулата ще бъде ограничавано поетапно

През следващите три дни – 29 и 30 септември и 1 октомври, ще бъде променена организацията на движение при 397 километър на път I-1 София – Кулата в област Благоевград заради монтаж на греди на новостроящо се мостово съоръжение от обходния път на Кресна, съобщиха от пресцентъра на Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ).

В интервала от 8:00 до 17:00 часа движението в лентата за Кулата ще бъде ограничавано поетапно на пет интервала, всеки с продължителност около 30 минути. Трафикът ще се пропуска двупосочно в лентата за София при скорост до 50 км/ч.

Движението ще се регулира от сигналисти и пътни знаци.

От АПИ призовават шофьорите да спазват правилата за движение и въведеното ограничение на скоростта и да не предприемат рискови изпреварвания.

Информация за актуалната пътна обстановка може да се получава от интернет страницата на АПИ и на телефон 0700 130 20.

Реалистичният срок за завършване на платното на АМ "Струма" от София към Кулата е 2031 г., заяви министърът на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков по време на инспекция през август на изграждащия се обходен път на град Кресна и терените по трасето. 

 

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