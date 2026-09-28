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Най-важното от света на 28.09.2026 г.

Най-важното от света на 28.09.2026 г.
Снимка: AP/БТА

ТАРАЛЕЖ обобщава най-важното от международните новини, които се е случиха днес

Украинският президент Володимир Зеленски остро осъди последните руски удари по Киев и други украински градове. Според него нападенията показват, че Москва не предприема реални стъпки към намаляване на напрежението. Зеленски заяви, че атаките срещу детски заведения, училища и жилищни сгради биха били определени като терористични действия навсякъде по света.

Украинският президент обвини Москва и в опит да заблуждава международната общност чрез сигнали за готовност за мир, за да избегне нови санкции или други ответни действия от страна на Запада.

Най-малко един човек загина, когато дрон удари Националната академия на науките в центъра на Киев, докато Русия бомбардира центъра на украинската столица. Кметът на Киев Виталий Кличко заяви, че общо 19 души са ранени, шест от които са настанени в болница. Сирени ехтяха по улиците, докато черен дим се издигаше към небето.

Русия подготвя нови саботажи срещу демокрацията в Европейския съюз, предупреди върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас преди началото на заседанието на европейските министри на отбраната в Брюксел. Според нея целта на подобни действия е да бъде разделено европейското общество и да бъде отслабена подкрепата за Украйна.

Американският президент Доналд Тръмп е предложил на Пекин да купува оръжия от САЩ на фона на китайските критики към американските доставки на военно оборудване за Тайван. Това заяви американският посланик в Китай Дейвид Пардю. По думите на Пардю Тръмп многократно е посочвал пред китайския президент Си Дзинпин, че Вашингтон продава оръжия на различни държави по света. Посланикът разказа, че в един от разговорите си с китайския лидер американският президент дори го е попитал дали Китай би искал да купува американско оръжие. Пардю не уточни кога точно е бил проведен този разговор.

Иран не планира нов кръг от преговори със САЩ, съобщи държавната информационна агенция ИРНА. Изявлението идва, след като американският президент Доналд Тръмп заяви, че очаква разговорите между Вашингтон и Техеран да бъдат подновени в близко бъдеще.

Въоръжените сили на Иран продължават да изтласкват противниковите сили от южните води на страната, заяви върховният лидер на Ислямската република Моджтаба Хаменей. По думите му иранските сили са нанесли достатъчно сериозни удари на противниците, за да ги възпрат да продължат действията си отвъд Арабско море.

САЩ и Иран подновяват дипломатическите контакти с отделни разговори с медиатори. Катарските посредници вероятно ще проведат разговори с иранския външен министър Абас Арагчи в Ню Йорк и отделно с американската страна в понеделник или вторник, съобщи служител, запознат с преговорите, в нов натиск за прекратяване на войната. Очаква се разговорите да се съсредоточат върху изменена версия на седемдневно предложение, което Иран представи миналата седмица в кулоарите на Общото събрание на ООН, каза служителят, пожелал анонимност.

Британската полиция заяви, че разследва дали лица, действащи от името на чужда държава, са замесени в явен заговор за атака срещу военновъздушна база, използвана от Съединените щати, но заяви, че петима заподозрени, които са арестували, ще бъдат освободени. Петимата мъже, всички британски граждани от Лондон на около 20-годишна възраст, бяха задържани рано в неделя, след като полицията беше уведомена за три бели микробуса, пътуващи към RAF Fairford, британска база, в която се намират американски бомбардировачи, изпълняващи мисии срещу Иран.

 

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