Делото срещу Ива Михайлова продължава на 9 ноември в Кочани

Повече от 10 часа продължи четвъртото заседание по делото срещу Ива Михайлова в Основния съд в Кочани. Следващото заседание по делото е насрочено за 9 ноември, като отново се очаква да продължи през целия ден.

Михайлова, която има българско и северномакедонско гражданство, е обвинена за причиняване на тежка катастрофа и тежко престъпление срещу безопасността на движението по пътищата в Северна Македония.

Катастрофата е станала на 7 октомври 2025 г., като при инцидента са пострадали няколко души, а един човек е загинал. След произшествието документите на Ива Михайлова са били отнети, което според предоставената информация възпрепятства възможността ѝ да се лекува в България заради травмите по гръбнака ѝ.

По време на днешното заседание е бил разпитан съдебен медик от Съдебна медицина в Скопие по допълнението към заключенията от аутопсията на загиналия, поискано от прокуратурата. Продължил е и разпитът на друго вещо лице, изготвило автотехническата експертиза.

Според заключенията на съдебния медик по нараняванията на загиналия, който е пътувал зад шофьора в лявата част на задната седалка, не може да бъде установено дали той е бил с поставен предпазен колан. Защитата е поставила въпроси дали получените при сблъсъка травми биха били същите, ако загиналият е бил с или без колан.

Друг акцент в заседанието са били строителните материали, превозвани в автомобила - бои, лепила, туба и лайсни. Според вещото лице лайсните са били разположени вдясно от загиналия и не са могли да причинят наранявания, несъвместими с живота.

Разпитът на вещото лице, изготвило автотехническата експертиза, е бил прекъснат два пъти, като при едното прекъсване съдията е разглеждал мярка за неотклонение на задържан от полицията.

Основният спор остава свързан с мястото на сблъсъка. Според автотехническата експертиза на прокуратурата ударът е настъпил в лентата за насрещно движение, в която Ива Михайлова е навлязла със своя автомобил.

Експертизите, изготвени от защитата на Михайлова, обаче стигат до противоположно заключение, че другият автомобил е навлязъл в нейната лента за движение.

Именно тези експертизи ще бъдат представени на следващото заседание на 9 ноември. Те ще бъдат сред основните материали, които предстои да бъдат разгледани от съда.