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Делото срещу Ива Михайлова продължава на 9 ноември в Кочани

Делото срещу Ива Михайлова продължава на 9 ноември в Кочани
Снимка: БТА

Следващото заседание ще се проведе отново през целия ден, като защитата ще представи свои автотехнически експертизи за мястото на сблъсъка

Повече от 10 часа продължи четвъртото заседание по делото срещу Ива Михайлова в Основния съд в Кочани. Следващото заседание по делото е насрочено за 9 ноември, като отново се очаква да продължи през целия ден.

Михайлова, която има българско и северномакедонско гражданство, е обвинена за причиняване на тежка катастрофа и тежко престъпление срещу безопасността на движението по пътищата в Северна Македония.

Катастрофата е станала на 7 октомври 2025 г., като при инцидента са пострадали няколко души, а един човек е загинал. След произшествието документите на Ива Михайлова са били отнети, което според предоставената информация възпрепятства възможността ѝ да се лекува в България заради травмите по гръбнака ѝ.

По време на днешното заседание е бил разпитан съдебен медик от Съдебна медицина в Скопие по допълнението към заключенията от аутопсията на загиналия, поискано от прокуратурата. Продължил е и разпитът на друго вещо лице, изготвило автотехническата експертиза.

Според заключенията на съдебния медик по нараняванията на загиналия, който е пътувал зад шофьора в лявата част на задната седалка, не може да бъде установено дали той е бил с поставен предпазен колан. Защитата е поставила въпроси дали получените при сблъсъка травми биха били същите, ако загиналият е бил с или без колан.

Друг акцент в заседанието са били строителните материали, превозвани в автомобила - бои, лепила, туба и лайсни. Според вещото лице лайсните са били разположени вдясно от загиналия и не са могли да причинят наранявания, несъвместими с живота.

Разпитът на вещото лице, изготвило автотехническата експертиза, е бил прекъснат два пъти, като при едното прекъсване съдията е разглеждал мярка за неотклонение на задържан от полицията.

Основният спор остава свързан с мястото на сблъсъка. Според автотехническата експертиза на прокуратурата ударът е настъпил в лентата за насрещно движение, в която Ива Михайлова е навлязла със своя автомобил.

Експертизите, изготвени от защитата на Михайлова, обаче стигат до противоположно заключение, че другият автомобил е навлязъл в нейната лента за движение.

Именно тези експертизи ще бъдат представени на следващото заседание на 9 ноември. Те ще бъдат сред основните материали, които предстои да бъдат разгледани от съда.

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