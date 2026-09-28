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Георг Георгиев: Ива Михайлова е подложена на пореден отказ да се лекува в България

Георг Георгиев: Ива Михайлова е подложена на пореден отказ да се лекува в България
Снимка: БТА

Депутатът от ГЕРБ заяви в Кочани, че здравословното състояние на Михайлова се влошава и призова за гарантиране на правото ѝ на справедлив процес

Българският депутат от ГЕРБ Георг Георгиев заяви пред български медии в Кочани, Северна Македония, че Ива Михайлова отново не получава разрешение да се лекува в България, въпреки влошаващото ѝ се здравословно състояние. Георгиев е в Кочани по време на продължаващото дело срещу Михайлова, която е обвинена за участие в автомобилна катастрофа, при която е загинал човек.

Михайлова е с двойно гражданство - българско и македонско, и е обвинена в тежко престъпление, свързано с безопасността на движението по пътищата в Северна Македония. Катастрофата е станала в началото на октомври 2025 г., като при инцидента са пострадали няколко души, включително самата Михайлова.

След произшествието документите на Михайлова са били отнети, което възпрепятства възможността ѝ да пътува за лечение в България. Според предоставената информация тя има травми на гръбнака, за които се нуждае от лечение, което се предлага в България.

"Това, което виждаме е отказът Ива да се прибере и лекува в България въпреки влошаващото ѝ се състояние Това вече е една тенденциозност, предвид и това, че няколко пъти вече тя е била обект на подобен отказ. Това няма нищо общо с наказателното дело", коментира Георгиев.

По думите му присъствието му в Кочани е част от ангажимента на ГЕРБ да бъде гарантирано правото на Михайлова на честен и справедлив процес.

"Това, че властите в Република Северна Македония не обръщат внимание на здравето на един млад човек, който очевидно няма нито намерение да се укрие, нито намерение да избегне правосъдие, което, надяваме се, честно ще предостави Република Северна Македония, демонстрира една друга нагласа, която, за съжаление, ние не можем да твърдим, че напълно и обективно спазва човешките права. Всеки има право да се бори за здравето си и за живота си, всеки има право да се защити и ние се надяваме, че този процес ще покаже именно тази зрялост - обективно да се съблюдава това, което ние в демократичните общества разбираме като честен, отворен, справедлив и прозрачен процес", подчерта депутатът.

По думите на Ива Михайлова, до момента са били отхвърлени осем нейни молби за разрешение за лечение извън Северна Македония - четири от съда в Кочани и четири от Апелативния съд в Щип.

Михайлова е поискала да ѝ бъде разрешено лечение, което не се прилага в Северна Македония, но е достъпно в България, Израел и Турция. Според нея отказите са постановени въпреки предоставени заключения от компетентна здравна институция в Северна Македония относно тежестта на здравословното ѝ състояние.

Делото срещу Михайлова продължава в Кочани, докато спорът около възможността тя да получи лечение извън Северна Македония остава част от случая.

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