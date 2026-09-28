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ДПС внася промени в закона за домашната ракия

ДПС внася промени в закона за домашната ракия

Позицията беше изразена от депутата Атидже Алиева във Facebook

От ДПС се обявиха против предложените промени в Закона за акцизите и данъчните складове, които според партията могат да доведат до глоба от 1000 евро за държане на домашна ракия, когато тя не е произведена от член на семейството.

Позицията беше изразена от депутата Атидже Алиева във Facebook.

„Явно една дългогодишна българска традиция като производството и употребата на домашна ракия ще се превърне в основен източник за пълнене на хазната“, написа тя.

Алиева обяви, че парламентарната група на ДПС ще внесе предложение за промяна на текстовете, така че подобна санкция да не бъде допусната.

Предложението за изменение на чл. 100 от Закона за акцизите и данъчните складове е част от законодателни промени, предложени от управляващите и Министерството на финансите. Проектът е публикуван за обществено обсъждане на 23 септември.

Твърдението, че предложените текстове ще водят до глоба от 1000 евро за държане на домашна ракия при посочените обстоятелства, е позиция на ДПС относно ефекта от законопроекта.

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