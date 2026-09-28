ЕС с нови санкции заради натиска срещу партия „Яблоко“ и отвличането на украински деца

Съветът на Европейския съюз наложи санкции на нови руски граждани и организации заради репресии срещу демократичната опозиция в Русия и действия, свързани с незаконното отвеждане на украински деца.

По първото направление в санкционния списък са добавени 10 лица. Сред тях са трима съдии от Върховния съд на Русия и представител на Генералната прокуратура, свързвани с решението за недопускане на партия „Яблоко“ до изборите за Държавна дума по-рано този месец.

„Яблоко“ е единствената руска политическа партия, която открито се противопоставя на войната срещу Украйна, посочва Съветът на ЕС.

Санкции са наложени и на съдията, осъдил политика от „Яблоко“ Лев Шлосберг на 11 години и един месец затвор за дискредитиране на руската армия и разпространение на твърдения, определени от руските власти като фалшиви новини. В списъка са включени и лица, участвали в съдебни производства срещу други ръководители на партията.

Отделно ЕС санкционира 10 физически лица и 17 организации заради ролята им в незаконното депортиране и принудителното преместване на украински деца в Русия и в окупираните украински територии.

Според Съвета на ЕС сред санкционираните са организации, детски лагери и спортни центрове, свързани с програми за идеологическа обработка и военно-патриотично обучение на украински деца.

В списъка е включен и Комитетът по туризъм на Москва, както и руски организации, които организират детски програми, свързани с руската история и военно-патриотичното възпитание.

Санкции са наложени и на международния детски лагер „Сонгдоуон“ в Северна Корея заради участието му в програми за деца от окупираните украински територии, организирани съвместно с Русия.

Сред санкционираните лица е и президентът на Татарстан Рустам Миниханов, когото ЕС обвинява в съдействие за преместването на украински деца в лагери в региона. В списъка попадат още представители на образователните и спортните власти в окупираните територии, както и ръководители на детски лагери и училища.

За всички включени в списъка се налага замразяване на активите. Забранява се и предоставянето на финансови или икономически средства от граждани и компании в ЕС. За санкционираните физически лица е въведена и забрана за влизане или транзитно преминаване през територията на Европейския съюз.