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Руски дрон удари сграда на Националната академия на науките в Киев (ВИДЕО)

Руски дрон удари сграда на Националната академия на науките в Киев (ВИДЕО)
АП/БТА

При атаката е избухнал пожар, а украинските власти съобщиха за жертва и ранени цивилни

Руски дрон е поразил сграда на Националната академия на науките на Украйна в центъра на Киев. При удара е избухнал пожар, а украинските власти съобщиха за загинала жена и ранени цивилни.

Атаката е извършена в понеделник в Шевченковския район на украинската столица.

Първоначално кметът на Киев Виталий Кличко съобщи, че безпилотен летателен апарат е ударил нежилищна сграда в центъра на града, след което на място са били изпратени екипи на спешните служби.

От Националната академия на науките на Украйна заявиха, че става дума за директно попадение на руски дрон, а не за паднали отломки.

"Имаше директно попадение на руски дрон в сграда на Националната академия на науките на Украйна", съобщиха от пресслужбата на институцията.

Според информацията на местните власти една жена е загинала, а трима души са били хоспитализирани. Спасителните екипи са започнали гасене на пожара и претърсване на сградата.

Президентът Володимир Зеленски съобщи, че на място продължава спасителна операция и се проверява дали в сградата не са останали хора.

Киев е подложен на серия от руски атаки с дронове през последните дни. Само от началото на 28 септември Кличко съобщи за трима пострадали при удари в различни части на столицата, както и за поражения по офисна сграда и други обекти.

Ден по-рано при руска атака в Киев беше убит мъж, след като дрон удари нежилищна сграда в Соломянския район.

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