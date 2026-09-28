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Конституционният съд организира международна конференция по повод 35-годишнината си

Конституционният съд организира международна конференция по повод 35-годишнината си
БТА

Конференцията ще бъде открита от председателя на Конституционния съд на България Павлина Панова

Конституционният съд на България организира международна конференция по повод 35-годишнината от създаването си, съобщиха от институцията.

Заключителният форум, част от поредицата събития, с които съдът отбелязва развитието на конституционното правосъдие в България, ще се проведе на 15 октомври в Централния военен клуб в София.

Официални представители и делегации на конституционни юрисдикции от 31 държави от Европа, Азия и Африка пристигат у нас, за да участват в дискусиите на тема „Ролята на конституционните съдилища за гарантиране на правовата държава“.

Те ще обсъдят актуални въпроси, свързани със състава и независимостта на конституционните съдилища, изпълнението на техните решения от другите държавни органи, както и практиката на конституционните юрисдикции в условия на криза.

Конференцията ще бъде открита от председателя на Конституционния съд на България Павлина Панова. Своите официални приветствия от София ще отправят още Ейрик Холмьовик, заместник-председател на Венецианската комисия, Александър Корнезов, съдия в Съда на Европейския съюз, Марияна Кънчева, съдия в Общия съд на Европейския съюз, и Диана Ковачева, съдия в Европейския съд по правата на човека. Кун Ленартс, председател на Съда на Европейския съюз, и Матиас Гийомар, председател на Европейския съд по правата на човека, ще отправят своите приветствия към форума чрез видеообръщения.

Конференцията ще продължи с три работни панела, водени от конституционните съдии Янаки Стоилов, Галина Тонева и Невин Фети. В тях ще се включат над 50 официални представители и делегати от Австрия, Азербайджан, Албания, Алжир, Белгия, Босна и Херцеговина, Германия, Гърция, Грузия, Египет, Италия, Йордания, Казахстан, Киргизстан, Косово, Латвия, Литва, Лихтенщайн, Люксембург, Молдова, Монголия, Полша, Република Северна Македония, Румъния, Словакия, Словения, Сърбия, Турция, Унгария, Финландия и Черна гора.

През април от съда започнаха поредицата от събития за 35-годишнината от създаването на институцията. Първото събитие бе тържествено честване на Деня на българската конституция във Велико Търново.

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