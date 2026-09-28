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Криза в Ювентус върна Антонио Конте в центъра на вниманието

Криза в Ювентус върна Антонио Конте в центъра на вниманието
АП/БТА

Позицията на Лучано Спалети вече не изглежда сигурна, но евентуална треньорска смяна би струвала скъпо на „бианконерите“

Слабото начало на сезона задълбочи напрежението в Ювентус, а името на Антонио Конте отново започна да се споменава като възможен спасител на гранда от Торино. След само четири кръга в Серия А позицията на настоящия наставник Лучано Спалети вече не изглежда толкова стабилна.

Ръководството на „бианконерите“ вярваше, че с назначаването на Спалети е намерило подходящия човек, който да въведе ред в изцяло преобразения състав. Началото обаче породи сериозни съмнения.

La Gazzetta dello Sport пише за все по-очевидна „техническа криза“, която се изразява в неефективна атака, липса на лидерство и загуба на динамиката, демонстрирана в първите срещи.

Спалети започна престоя си с две победи, а лятната селекция беше съобразена с неговите изисквания. Последвалите контузии на основни футболисти обаче сериозно усложниха работата му.

Сред липсващите са Кенан Йълдъз, който се очаква да отсъства няколко месеца, Кефрен Тюрам и Мануел Локатели. Въпреки кадровите проблеми треньорът не разполага с голям кредит на доверие и резултатите в следващите мачове могат да се окажат решаващи за бъдещето му.

При всяка криза в Ювентус името на Антонио Конте неизбежно излиза на преден план. Възможното завръщане на бившия капитан и треньор вече не е само желание на част от привържениците, а се обсъжда все по-активно и в италианските медии.

La Gazzetta dello Sport разглежда вариант, при който специалистът може да се завърне още през настоящия сезон. Изданието обаче уточнява, че на този етап подобен сценарий остава само хипотеза.

Конте се раздели рязко с Ювентус през лятото на 2014 година, но връзката му с клуба и Торино никога не беше напълно прекъсната. Семейството му продължава да живее в града, а периодът му начело на „бианконерите“ остава един от най-успешните в съвременната история на клуба.

Под негово ръководство Ювентус възстанови водещата си роля в италианския футбол и спечели три поредни шампионски титли. След напускането си Конте води Интер, Тотнъм и Наполи.

Основната спортно-техническа пречка е нежеланието на Конте да поема отбори в движение. В кариерата си той е правил това само три пъти - в Бари, Аталанта и Тотнъм.

Работата му изисква пълноценна предсезонна подготовка, за да бъдат наложени неговите тактически принципи и характерната физическа и психологическа интензивност. Именно поради тази причина специалистът отказа да поеме Наполи след лошото начало при Руди Гарсия и предпочете да изчака до следващия сезон.

Това прави евентуалното му пристигане в Торино по средата на настоящата кампания малко вероятно.

Още по-сериозен проблем са финансовите параметри на подобна рокада. Договорът на Спалети е до 2028 година, а нетната му заплата надхвърля 5 милиона евро на сезон.

Последното възнаграждение на Конте в Наполи е било около 8 милиона евро нетно, без да се включват бонусите. Ако Ювентус освободи Спалети и привлече Конте, клубът може да бъде принуден да отделя над 13 милиона евро годишно само за заплатите на двамата треньори. Към тази сума трябва да бъдат добавени и възнагражденията на техните щабове.

Подобен разход би противоречал на стратегията на Ювентус за постигане на финансов баланс до 2028 година.

Засега завръщането на Конте остава трудно осъществима възможност. Фактът, че името му вече е централна тема след само четири кръга, обаче показва колко бързо се увеличава напрежението около Спалети и отбора.

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