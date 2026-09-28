Милиарди срещу стареенето: Науката още не знае каква може да е цената

Мечтата човек да победи стареенето съществува от хилядолетия. Днес обаче тя вече не принадлежи само на митовете и научната фантастика. Около удължаването на човешкия живот се изгражда индустрия за милиарди долари, в която биотехнологични компании се опитват да повлияят на самите механизми, стоящи зад остаряването.

Само през първото тримесечие на 2026 г. компаниите в сферата на т.нар. longevity biotechnology са привлекли приблизително 3,74 млрд. долара инвестиции, посочва авторът Омар Шабана в анализ за Al Jazeera.

Зад огромния финансов интерес обаче стои въпрос, на който науката все още няма категоричен отговор: можем ли действително да забавим стареенето при хората, без да нарушим други жизненоважни процеси в организма?

От мечтата за безсмъртие до биотехнологиите

Търсенето на начин за удължаване на живота далеч не е ново. Още в "Епос за Гилгамеш" героят търси безсмъртие, а първият китайски император Цин Шъхуан според историческите сведения е приемал вещества с живак в стремежа си да открие еликсир на вечния живот.

През 20-те години на миналия век Александър Богданов експериментира с преливане на кръв от млади към по-възрастни хора като възможен начин за забавяне на стареенето, макар да липсват убедителни доказателства, че подходът е работил.

Днес търсенето на същия резултат изглежда съвсем различно.

Съвременните биотехнологии използват биологични системи и процеси за разработването на лечения. При технологиите за дълголетие целта не е непременно човек да стане "безсмъртен", а да бъдат повлияни биологичните механизми, свързани със заболяванията на старостта.

Тук учените правят важно разграничение между продължителност на живота и т.нар. healthspan - годините, които човек прекарва в добро здраве.

Какво всъщност знаем за стареенето

Една от причините за новия оптимизъм е, че учените вече разбират много повече за процесите, които протичат в организма с напредването на възрастта.

Съвременните изследвания разглеждат стареенето през 12 взаимосвързани биологични процеса, известни като отличителни белези на стареенето. Сред тях са геномната нестабилност и хроничното възпаление.

Учените са идентифицирали и редица гени, участващи в регулирането на тези процеси.

При експерименти с животни манипулирането на някои от тях е довело до подобряване на показатели за здравето и функционирането на по-възрастни организми. В определени случаи е наблюдавано и значително удължаване на живота.

Именно повторението на подобни резултати при различни изследователски екипи и животински модели засилва надеждите, че науката може да се приближава до възможност за по-сериозно въздействие върху стареенето.

Но резултат при лабораторно животно не означава автоматично същия резултат при човек.

След AI и лекарствата срещу затлъстяване идва дълголетието

Инвестиционният бум има и друга причина. През последните години успехът на изкуствения интелект показа колко бързо една технология може да се превърне в огромен пазар.

Във фармацевтичния сектор подобен ефект имаха новите лекарства срещу затлъстяване.

Затлъстяването е сложно състояние, повлияно от генетични, социални и фактори на средата. Дълго време медикаментозното му лечение имаше ограничена ефективност. Появата на значително по-ефективни терапии промени очакванията и превърна част от тези медикаменти в едни от най-продаваните лекарства в света.

Това подхранва и надеждата, че следващият голям медицински пробив може да бъде именно в областта на стареенето.

Потенциалният пазар е огромен. Всеки човек остарява, а увеличаването на дела на възрастното население поставя все по-сериозни предизвикателства пред здравните, социалните и икономическите системи.

Ако бъде разработена терапия, която действително удължава годините живот в добро здраве, финансовият ѝ потенциал би бил огромен.

Големият проблем: Стареенето не е една болест

Тук оптимизмът се сблъсква с биологията.

За разлика от конкретно заболяване, стареенето е процес, който засяга практически целия организъм. Това означава, че промяната на един негов механизъм може да има последствия на съвсем друго място.

Един от примерите е възстановяването на ДНК.

Нашата ДНК ежедневно търпи увреждания, а клетките разполагат с механизми за поправянето им. С възрастта тези механизми могат да станат по-малко ефективни, затова тяхното повлияване е една от възможните посоки за терапии срещу стареенето.

Но процесът е много по-сложен, отколкото изглежда.

Определени клетки на имунната система, известни като В-клетки, например умишлено предизвикват промени в своята ДНК, за да могат да произвеждат ефективни антитела. Ако бъде разработена терапия, която променя механизмите за възстановяване на ДНК, тя теоретично би могла да засегне и тази способност.

Тогава опитът да бъде повлиян един от механизмите на стареене може да създаде неочаквани последствия за имунната система.

Медицината вече познава подобни компромиси

Това не би било нещо непознато за медицината.

Антибиотиците могат да променят човешкия микробиом и да допринасят за селекцията на устойчиви бактерии. Химиотерапията атакува раковите клетки, но може да уврежда и здрави клетки, които се делят бързо.

Същият принцип може да се окаже особено важен при бъдещите терапии срещу стареенето - намесата в една биологична система рядко остава изолирана само в нея.

Към момента клиничните изпитвания в областта на дълголетието все още са в ранен етап. Допълнително усложнение е, че американската Агенция по храните и лекарствата (FDA) не разглежда самото стареене като заболяване, което може да бъде директна терапевтична мишена. Затова компаниите трябва да доказват ефекта на разработките си спрямо конкретни заболявания или измерими показатели за здравето.

По-дълъг живот - но не скоро

Науката вече разполага с доказателства, че определени механизми, свързани със стареенето, могат да бъдат повлияни при животни. Това обаче все още е далеч от доказателство, че човешкият живот може безопасно и значително да бъде удължен по същия начин.

Според анализа ще са необходими години, а вероятно и десетилетия, преди да стане ясно дали някой от разработваните подходи може действително да увеличи продължителността на живота или поне годините, прекарани в добро здраве.

Причината е фундаментална - човешкият организъм представлява сложен баланс между стареене, имунитет, възпроизводство, растеж и възстановяване.

Възможно е един ден науката да успее да забави част от процесите на стареене. Голямото предизвикателство обаче няма да бъде просто да направи живота по-дълъг, а да го направи така, че намесата в един от механизмите му да не наруши останалите.